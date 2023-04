¿Era el verdadero ‘villano’?: Así era la tortuosa relación de Shakira y su ex suegro Joan Piqué

El 2 de abril, fue la fecha elegida por Shakira para partir de Barcelona, un lugar que dio grandes satisfacciones a su vida, pero que también, se tornó oscuro tras dar a conocer su ruptura con el futbolista catalán Gerard Piqué, quien habría sido infiel a la cantante con la joven estudiante de Relaciones Públicas, Clara Chía Martí.

La colombiana por fin se liberó de todo el asunto mediático que vivió durante casi un año en Barcelona, donde medios la rodeaban y como menciona en su canción, ‘teniendo de vecina a la suegra’, llevándose a sus dos hijos Sasha y Milan, lejos del ajetreo de los medios. Fue que, a través de sus historias de Instagram: “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar” .

Shakira también agregó una reflexión donde enmarcó el valor que para ella tenía Barcelona y agradeció a todos aquellos que estuvieron en cada paso que dio “Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”.

Desde que se desató la controversia por la separación de Shakira y Piqué, cada uno de sus protagonistas ha enviado algunos ‘mensajes’ al otro, entre ellos, una bruja que la colombiana dejó en su balcón, mismo que los medios interpretaron como una indirecta para Montserrat Bernabeu, quien viviera en la casa continua a la de la cantante.

Pronto, los medios comenzaron a destapar a realidad de su relación con la ex suegra, donde expusieron algunos desencuentros que tuvieron, regañándola enfrente de medios y asistentes, además de que se dijo que no la quería por no ser española.

Lamentablemente, su tortuosa relación con la familia del exjugador del Barça, no solo se reduce a la suegra, también Joan Piqué Rovira, el padre de Gerard, quien hace unas horas, se convirtió en tendencia por ‘correr’ de su casa Shakira, poniéndole un ultimátum para que saliera de ella, dejando como fecha límite el 30 de abril de 2023.

Pese a que la casa es de Shakira, la razón por la que el padre de Piqué tomara estas ‘medidas’ se debe a que firmó bajo la autoridad de Inversiones BCN Two & Two SL, la sociedad que sería la dueña de la mansión donde habitaba la colombiana desde septiembre de 2022. La carta de desalojo la habría recibido el mismo día que se presentó en el show de Jimmy Fallon junto a Bizarrap.

El desalojo no fue la primera vez que Joan Piqué hizo un desplante a Shakira

Parece ser que la relación de Shakira con sus suegros, era verdaderamente tortuosa, no solo con lo ya mencionado respecto a Montserrat Bernabeu, pues lo mismo habría sucedido con Joan Piqué Rovira, quien a sus 63 años, es la figura detrás de todos los negocios de su hijo.

El padre de Piqué, además de llevar los negocios de su hijo, también se desenvuelve como abogado, empresario y hasta escritor. De hecho, sería él mismo quien infundiría en el futbolista la idea de ser aún más rico, pues recordemos que el ex de Shakira, ya poseía una gran fortuna desde que nació, fue El Mundo quien aseguró en 2018 “Nació rico. Fue educado por ricos, en colegios para ricos, y entre todos le inyectaron la ambición y la exigencia de hacerse más rico aún”. Escrito en el artículo ‘El ‘match point’ del clan Piqué'.

Shakira anda de viaje en Japón con sus suegros. pic.twitter.com/VehndbES — ChismesCelebridades (@Celebridades012) January 17, 2012

Cuentan que para Joan Piqué, en la pareja que su hijo y Shakira formaban, el único que importaba era su Gerard, tanto que presumía mucho más los logros del futbolista que los de la colombiana, además que en una de sus novelas, su protagonista se llama igual que el ex de la cantante, mientras que la Barranquillera apenas hizo una aparición en la página 82 de la novela ‘Dos Vidas’.