Shakira dice adiós a las reglas de Carolina Herrera: desafió sus consejos con estas plataformas

Shakira / Carolina Herrera Youtube: Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video) / Youtube: Carolina Herrera "Spring 2015 - Carolina Herrera Interview | Carolina Herrera New York"

Carolina Herrera se volvió muy famosa no solo gracias a sus románticos diseños que reflejan la elegancia de la mujer, también ha hecho lo propio, gracias a las reglas de estilo que ha compartido con sus seguidores para mantener la sofisticación con poco presupuesto.

Sus consejos han dado vuelta al mundo, pero hay una selecta lista de famosas que han decidido ceñirse a sus propias convicciones y desafiaron a la icónica diseñadora venezolana, demostrando que, no todo lo que dice, necesariamente es cierto y mujeres sin importar la edad, pueden lucir como les haga felices.

Entre esas famosas se encuentra Shakira, quien a sus 46 años, demuestra que las blusas, camisas y looks clásicos, no son para ella, presumiendo atuendos juveniles que, fuera de hacerla ver mal, logran que la colombiana brille con luz propia.

Shakira desafió las reglas de estilo de Carolina Herrera con estos tacones

Entre looks de pants, tenis y cabello largo, es más que evidente que Shakira no sigue las reglas de Carolina Herrera, que basan su ideología en envejecer con gracia, con algunas recomendaciones que hablan sobre no usar el negro, mismo color que es el predilecto de los looks de la colombiana.

Otro de sus consejos es olvidar las minifaldas, un recurrente en los conjuntos que Shakira ha utilizado, con algunos vestidos cortos y atrevidas piezas, asimismo, para la venezolana, tener un ‘poco de recato’ es indispensable, pero la colombiana no se ha cansado de utilizar prendas reveladoras que muestran su lado más sensual.

Pero los conjuntos que ha mostrado la colombiana no son la única vez que se ha atrevido a desafiar a la famosa diseñadora, lo mismo ha hecho a través del calzado con piezas que son tan atrevidas que sorprenderían a más de uno, tanto por la altura como por su habilidad para caminar con ellas.

¡Adiós a los clásicos! Hola botas altas

Si bien, el consejo de Carolina Herrera es apostar por un calzado clásico que no exceda el tamaño de su tacón utilizando piezas que ayuden al confort y estabilidad de quien lo utiliza, pero Shakira sin duda ha utilizado un par de botas altas de plataforma y tacón de aguja de impacto.

¿Diseños muy atrevidos?

Lo recatado, no es para Shakira, y es que la colombiana sabe como desatar su lado más sensual sin caer en la vulgaridad, apoyada de prendas suficientemente reveladoras con un toque brillante y claro, atrevidas plataformas con diseños de pedrería, estoperoles y otros elementos que destacan entre sus conjuntos.

Botines con un toque especial

Apostar por la elegancia, zapatos de pulsera y calzado clásico, es el consejo infalible de Carolina Herrera, pero Shakira, no solo apuesta por plataformas con atrevidos diseños y botas con tacones de impacto, también por algunos diseños que desatacan por su rareza, entre ellos estos botines con un toque estilo alas.