¿Ahora él le lanza indirectas? La reacción de Piqué ante la súbita mudanza de Shakira

La mediática separación de Shakira y Gerard Piqué, llegó a un nuevo nivel, luego de que el 2 de abril, se diera por hecha la mudanza de la cantante junto a Sasha y Milan hacia su nuevo hogar ubicado en Miami.

De esta forma, la colombiana estaría despidiéndose de varios años de vida en el continente europeo, luego de mudarse para apoyar la carrera del futbolista catalán. Pero la polémica de su separación, trajo a la luz, otros secretos de la pareja, entre la infidelidad con Clara Chía, el encubrimiento de la ex suegra de la colombiana y la serie de indirectas que envió la cantante a su ex.

El futbolista habría hablado sobre su estado tras la serie de ‘tiraderas’ que la colombiana hizo a su ex pareja, y también de como habría afectado esto a su actual pareja, la joven estudiante de Relaciones Públicas, Clara Chía Martí. Aunado a ello, medios apuntan a que Gerard Piqué estaría furioso por la reciente mudanza de Shakira y sus hijos a Miami.

Gerard Piqué habló sobre las afectaciones que sufrió tras indirectas de Shakira

Como mencionó Shakira en una entrevista, la cantante ha buscado hacer una especie de catarsis apoyada de las canciones que ha estrenado estos últimos meses, apoyada de Ozuna, Bizarrap y Karol G, donde, en cada uno de sus versos, habló más acerca del dolor que provocó su ruptura con Gerard Piqué.

Pero no todo ha sido dolor, la cantante también ha tirado ‘beef’ no solo a Piqué, también a su ex suegra Montserrat Bernabeu y Clara Chía, a lo que el catalán por fin había hablado de lo mucho que afectó a su salud mental y a la de su novia.

Fue durante una entrevista con Gerard Romero, durante su programa ‘Jijantes’ que Piqué habría comentado “Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, el futbolista no dudó en mostrar su hartazgo por la mediática situación en la que se había visto envuelto.

También añadió: “No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada es gente que no tienen vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots... Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine... ¡Qué les den por el cu...”.

Por último, el futbolista zanjó con una ¿indirecta para Shakira? “Y luego la otra, que no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef, que está muy bien, que es la moda, es el zasca, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ohh, la puta ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”.

La reacción de Piqué ante la súbita mudanza de Shakira a Miami

Medios apuntan a que esta entrevista sería un previo a la gran molestia que el jugador había experimentado los últimos días luego de que se diera a conocer la mudanza de la colombiana, algo de lo que se habría desahogado durante su entrevista con Gerard Romero.