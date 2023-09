“Shakira y su hipocresía”: defiende a su niñera, pero ‘martirizó' a varios empleados

Al estrenarse la nueva canción de Shakira titulada ‘El jefe’ era predecible que surgirían una gran cantidad de reacciones sobre todo por su contenido social con el que la cantante revive o retoma parte de su pasado musical.

Pero, lo que nadie esperó es que la cantante defendiera solo a su niñera Lilly Melgar por no haber recibido su indemnización de parte de Piqué y olvidó por completo a algunos empleados y exempleados que se han quejado de ella porque la consideran “una mala jefa”, así como una “mujer que le encanta martirizar con sus tratos”.

Esto es algo que causó indignación entre quienes han conocido el relato de las personas que la tuvieron muy de cerca y se quejaron de que es una “abusadora” por no respetar los horarios, así como por ser una “diva” sobre todo cuando se tratan de largas jornadas de grabación en las que pide que no la miren ni tomen fotografías.

Exempleada de Shakira reveló “lo insoportable” que fue trabajar con ella

La dura confesión de Cristina Cárdenas quien trabajó como coordinadora de extras o figuración en los videos de Shakira se hizo pública y mediática para mostrar parte de la realidad de la personalidad de la cantante.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos...Es una mandona...nadie quiere ir a trabajar con ella”, fue lo que dijo esta joven a quien no le quedaron más ganas de trabajar con ella. La confesión fue reseñada así por el portal Pulzo.

Además, en esa oportunidad refirió que la colombiana suele portarse muy “malcriada” durante la grabación de videos y suele exagerar tanto que atrasa todo el proceso, logrando así que la jornada se extienda hasta por 17 horas. Por eso, ante el lanzamiento de ‘El jefe’ esta declaración deja mucho qué desear.

“Que decepción”, “Shakira y su hipocresía”, “Ayy no esta mujer no se acuerda de todos los que le han renunciado por no soportarla como jefa”, dijeron en las redes.