¡Y soporta Piqué! Shakira demostró que es la ‘jefa’ con nuevo look de la venganza ¿Qué significa?

Hace un par de días se supo que Shakira ‘le entraría’ al género del regional mexicano, junto al grupo Fuerza Regida, lo que causó furor entre sus fanáticos de nuestro país, al saber que se adentraría en un nuevo género musical, demostrando la versatilidad que tiene como artista.

Muchos ya esperan emocionados su incursión a los ‘corridos tumbados’ e incluso esperan que la barranquillera haga una nueva colaboración con Peso Pluma, quien es el principal exponente del género y la figura que ha llevado el nombre de México a lo más alto siendo el primer cantante de nuestro país en presentarse en la gala de los MTV VMAs 2023.

Shakira en los MTV VMAs (Eugene Gologursky/Getty Images for MTV) (Eugene Gologursky/Getty Images for MTV)

Pero él no fue el único que hizo historia, también la colombiana de 46 años, quien se convirtió en la primera latina en recibir el tan codiciado premio de la gala, ‘Video Vanguard Award’, un ‘moonman’ bañado en chapa de oro, que honra la carrera videográfica de quien lo recibe.

Esta vez, Shakira ya ofreció un emocionante adelanto de su nuevo tema ‘El Jefe’, presumiendo su habilidad camaleónica para adaptarse a cualquier tipo de género musical y haciéndolo completamente suyo, pero la duda queda ¿Habrá nueva indirecta para Piqué?

¿Qué dice ‘El Jefe’ la nueva canción de Shakira?

Hace un par de días que Shakira compartió un adelanto de su nueva canción ‘El Jefe’ cuya fecha de estreno está pactada para el próximo 20 de septiembre y se espera que, como en sus anteriores temas, haya algunas estrofas con metáforas dedicadas para Gerard Piqué, tal y como ya mencionó en tan solo unos segundos de video donde canta: “Tú soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros… la mentalidad ¡Solo te falta el salario!”.

Además, el día de hoy, también compartió un video que muestra un ‘tras bambalinas’ de la realización de este tema haciendo un sonido de trompeta con la boca frente a un micrófono en el estudio de grabación, bajo la descripción “La trompeta humana’ en mi próximo sencillo”.

Fuerza regida es un grupo musical de origen estadounidense, formado desde 2015 por Jesús Ortíz Paz, Samuel Jaimez, Khrystian Ramos, José García y Moisés López. Sus corridos mezclan el regional mexicano con el género urbano, razón que los ha puesto entre los favoritos del público.

¿Shakira con nuevo look de la venganza? Este mensaje ocultaría

Los dardos a Piqué no solo estarían en su nueva canción con Fuerza Regida, sino en su look y es que, nuevamente, estaría utilizando el color negro ¿cómo símbolo de venganza?

Sin duda, demuestra su versatilidad, pero también retoma su gusto por las raíces que un día la colocaron como uno de los íconos latinos de la música pop, la minifalda con flecos que, por cierto, no ha dejado de usar, hace falta recordar sus trajes de baño, y aquel look con el que apareció en el Super Bowl de 2020 junto a Jennifer Lopez, pero esto no es todo, el mensaje se oculta detrás del color que eligió.

Con un mono de caída con flecos y tirantes gruesos, muchos aseguran que Shakira rindió tributo a la música mexicana, además, acompañó este look negro con una texana que incluye incrustaciones de piedras en formas florales, un cinturón y botas altas de tacón de aguja.

Shakira look para su nuevo sencillo 'El Jefe' Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

¿El mensaje está en el color negro?

Además de que el baile retoma su coreografía de ‘Whenever Wherever’, el color también dice mucho sobre los sentimientos, en este caso, no es casualidad que Shakira haya elegido usar el negro y es que este tono esconde un profundo significado que tiene que ver con el poder, la autoridad y la fuerza ¿Demuestra que ella es la jefa? Y es que, esto es un claro guiño a la propia canción que está a días de estrenar.

A su vez, quien viste de negro no solo suma elegancia a sus looks, aporta inteligencia, independencia y logra que quien lo porte se vea ‘dominante’, esto quizá sea parte del claro mensaje que nos está dando la barranquillera. ¿Volvió a su era más fuerte?