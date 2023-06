¿En contra de Carolina Herrera? Coco Chanel y sus 5 consejos más económicos para lucir elegante

Carolina Herrera se volvió famosa no solo por sus románticos diseños que exaltan la belleza femenina, sino por sus famosas y controversiales reglas de estilo que la colocaron en el ojo del público amante de la moda, preguntándose, sí, lo que decía se convertiría en una ley.

Pero existe otra diseñadora que también quiso compartir más de lo que aprendió a lo largo de su vida con aquellos amantes de moda, Gabrielle Chanel, un ícono de la moda, oscura, a veces triste y sarcástica. Fue sin duda una mujer controversial pero visionaria.

Nacida el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia, su vida se vio marcada por una serie de eventos que, en lugar de derrotarla, la convirtieron en una leyenda de la industria de moda, pasando de una trágica niñez desde la muerte de su madre, cuando su padre, Albert Chanel, un vendedor ambulante, envió a sus hijos a trabajar al campo y dejó a sus hijas en un orfanato, donde ‘Coco’ aprendió a coser.

Coco Chanel Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Fue Coco Chanel quien reinventó la moda de las mujeres, dejó atrás los corsés y pomposos vestidos y dio libertad a la moda femenina luego de trabajar de la mano de Étienne Balsan, un hombre rico que la introdujo al arte de los textiles, donde aprendió a hacer sombreros, posteriormente, conoció a quien fuera su gran amor Arthur Edward ‘Boy’ Capel, quien sin querer, terminó convirtiéndose en la musa de la diseñadora francesa.

Mientras él mantenía amoríos con otras mujeres, Chanel no dejó de quererlo, al menos no hasta su muerte, cuando la diseñadora creó su icónico ‘Little Black Dress’ ese vestido elegante y negro que no ha dejado de estar vigente hasta el día de hoy; su moda comenzaba a convertirse en algo cómodo y cercano, uniendo dos clases sociales diferentes.

Los consejos de Coco Chanel para ser una mujer elegante

A diferencia de Carolina Herrera, Coco Chanel liberó a las mujeres en la época de la postguerra, apostando por looks mucho más deportivos, casuales y hasta juveniles, olvidándose de los pomposos vestidos y los incómodos corsés.

Brillante y feroz, la estética que Chanel propone va más allá, apostando por exaltar la belleza femenina, permitiendo a las mujeres de bajos recursos, acercarse a la moda de los millonarios, utilizando colores como el negro y texturas como lana, seda, y terciopelo, añadiendo a sus diseños accesibilidad, simplicidad y precio.

El uso de la seda como nuestro aliado

La seda es una tela que usualmente se utiliza en casa, por la comodidad de su estilo, logra que las mujeres se sientan libres al momento de usarla, pero, también es un símbolo de sensualidad, tanto, que actualmente hemos visto prendas como los vestidos lenceros entre las tendencias más queridas de la actualidad. Coco Chanel te invita a experimentar el lujo a través de estas piezas.

Coco Chanel Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

El accesorio ideal

¿Sus favoritas? Las perlas, pues como bien menciona, este accesorio siempre tiene la razón, a su vez, la diseñadora utilizaba un pequeño listón en forma de moño que adornaba sus peinados y daba el toque final a sus looks.

Coco Chanel Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

La pose perfecta

La elegancia también se trata de pose, es por eso que Chanel invita a adoptar una pose sofisticada, como las que ella utilizaba en sus fotos, elegante, retadora y distinta.

El traje adecuado

Chanel menciona que un traje holgado es la opción para verse elegante, optando por piezas de lino, lo mejor es ocupar una prenda que ayude a dar soltura a tu cuerpo y en el caso de cambiar pantalones por una falda, lo mejor será olvidarse por una de estilo lápiz ajustado.

Coco Chanel Foto Unsplash (Foto Unsplash)

El lipstick rojo

No por nada, Chanel creó no solo el famoso Chanel No. 5, si no uno de los labiales más vendidos como el rouge noir, lo importante es resaltar tu look con un toque de rojo.