¡Anahí calló a Carolina Herrera! Enseñó como usar minifalda y tenis con elegancia a los 40

A sus 40 años, Anahí sigue siendo un ícono de estilo, demostrando que la moda no tiene reglas y que, sin importar la prenda, puedes seguir luciendo igual de fabulosa, porque la edad no define ni nuestra belleza ni lo que podemos o no usar ¡Lo sentimos Carolina Herrera!

Y es que, fue con una minifalda y tenis que terminó demostrándole a la famosa diseñadora de origen venezolano, que sin importar la edad, las mujeres pueden ‘envejecer’ con elegancia sin tener que utilizar necesariamente, tacones, camisas blancas, largas faldas o colores sobrios.

Carolina Herrera Dimitrios Kambouris / Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

La cantante de ‘Sálvame’ formó parte de una nueva campaña donde lució su lado más divertido y adelantándonos un poco a estilo invernal con toques navideños, Anahí, portó un look juvenil a los 40 que la hicieron lucir, elegante y glamurosa sin perder la comodidad.

Actualmente, la integrante de ‘RBD’ se encuentra en la gira del reencuentro que cerrará con broche de oro el próximo 21 de diciembre en el Estadio Azteca con un lleno total y entradas agotadas en Estados Unidos, Brasil y Colombia desde su inicio a mediados de agosto.

También te podría interesar: Fans enloquecen con la posibilidad de que Poncho Herrera pueda estar en un concierto de RBD

Anahí reta a Carolina Herrera usando tenis y minifalda a los 40

Anahí posteó hace unas horas una nueva fotografía en su cuenta de Instagram usando un juvenil look con tintes ‘navideños’ como parte de la nueva campaña de la marca brasileña de calzado y accesorios, Vizzano.

Luciendo un top de tirantes con lentejuelas doradas y una minifalda roja satinada, Anahí le dijo ¡no! a las reglas de Carolina Herrera, imponiendo las suyas y llevando un mensaje para que las mujeres de 40 se sientan libres y seguras de utilizar todo aquello que las haga sentir seguras.

El look lo complementó con unos tenis blancos, mostrando que pueden ser una buena opción para combinarse con este tipo de prendas sin comprometer la comodidad.

A esta campaña se sumaron sus compañeras de tour y banda, Maite Perroni y Dulce María, quienes también se pusieron unos tenis y lucieron como todas unas fashion girls con este tipo de calzado en conjunto con looks formales como un blazer dorado de lentejuelas y un vestido rojo drapeado y asimétrico.

Dulce María / Anahí / Maite Perroni Instagram: @vizzano_oficial (Instagram: @vizzano_oficial)

¿Por qué dice Carolina Herrera que las mujeres de 40 no deben usar tenis ni minifalda?

Tan controversial como elegante, Carolina Herrera se volvió popular no solo por sus diseños, sino por sus consejos que ha decidido compartir con las mujeres para que envejezcan con elegancia soltando algunos de los discursos más polémicos, “Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser de una edad que no es o se verá ridícula”.

Es por eso, que para ella, las minifaldas están completamente descartadas en mujeres de más de 40, pues estas prendas solo favorecen a las más jóvenes.

Respecto a los tenis, ella también tiene su opinión y es que no hay calzado que más odie que este: “Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los ponen para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”.