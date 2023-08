¿Sigue sin oír? Manuel Velasco reveló el ‘secreto’ mejor guardado de Anahí en la gira de RBD

El pasado viernes 25 de agosto, RBD comenzó su gira del reencuentro en el Estadio Sun Bowl ubicado en el Paso, Texas, donde los fanáticos de la famosa telenovela, se dieron cita para escuchar una vez más, los temas que, alguna vez, se convirtieran en los más populares de principio de la década.

Luego de su exitoso primer concierto, es imposible recordar la serie de obstáculos que atravesó el ‘Soy Rebelde Tour’ y es que, desde que se anunció, los fanáticos supieron que Poncho Herrera sería una de las ausencias, la polémica comenzó a rondar a casa uno de los integrantes.

RBD Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

A esta significativa baja, se le sumó el anuncio del embarazo de Maite Perroni, por el que algunos fanáticos empezaron a especular si la cantante formaría parte de la gira luego de dar a luz Lía, su primera bebé con Andrés Tovar y es que, seguramente querría disfrutar más de esta etapa como mamá alejada de los escenarios, aunque tiempo después compartió que ya se estaba preparando para los escenarios.

Por otro lado, estuvo Anahí, quien a mediados de junio, reveló que había tenido un accidente que le perforó el tímpano mientras le hacían los moldes para los audífonos que utilizaría durante el concierto, lo que la dejó sin poder escuchar del oído derecho, lo que puso en duda su participación en la gira.

Manuel Velasco acude a Texas para apoyar a Anahí

Pese a la emoción de los fans por ver nuevamente en el escenario a Anahí, Christian Chávez, Christopher Ukerman, Dulce María y Maite Perroni; fueron los esposos de las cantantes, quienes se llevaron los aplausos por el apoyo incondicional que han mostrado a las tres integrantes de ‘Rebelde’.

Andrés Tovar, Paco Álvarez y Manuel Velasco compartieron una serie de emotivos mensajes para sus amadas, apoyándolas en esta nueva etapa a la que se iban a adentrar con la gira del reencuentro de RBD.

Pero fue Manuel Velasco quien se robó la atención, y es que viajó junto a sus hijos para expresar su apoyo a Anahí. Fue el político quien escribió a través de su cuenta de Twitter: “Soy el esposo más orgulloso del mundo, viendo a mi esposa bellísima, feliz y triunfando” también añadió: “Mis hijos Manuel y Emiliano la amamos y nos sentimos los hombres más orgullosos del planeta”.

¿Anahí todavía no escucha?

Anahí y Manuel Velasco se han colocado como una de las parejas más unidas del espectáculo, la propia cantante ha acompañado en las diferentes giras políticas a su esposo y ahora es él quien dejó todo por acompañarla en su día importante.

Fue él quien reveló más detalles del estado de salud de la cantante comentando: “Del oído sigue batallando, el auricular del oído que tiene afectación no lo va a usar, que todavía va a tardar en cicatrizar un tiempo”.

Esto solo demuestra que la cantante, pese a que no puede escuchar, no ha dejado de luchar por subirse a los escenarios y compartir con sus fanáticos. “Estamos muy contentos toda la familia de poderla acompañar y apoyar en este momento que es tan importante en su vida”. Comentó Velasco Coello.

Anahí y su esposo Manuel Velasco Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

A su vez, hizo énfasis en la polémica donde señalaron a los miembros de RBD por no acercarse a los fans, excepto la actriz que personificó a Mía Colucci. Destacando que todos están poniendo su amor y esfuerzo para la gira.

También te podría interesar: Esposo de Anahí revela las dificultades de su historia de amor: esto sortearon para estar juntos

Anahí llora la partida de sus 3 güeritos

Hace un par de horas, la cantante de 40 años compartió a través de sus Instagram Stories un mensaje donde lamentaba que su esposo e hijos partieran a México, luego de que los tres la acompañaran en esta nueva etapa que retoma su carrera musical.

Anahí escribió: “Hoy tengo el corazón poquito apachurrado… Mis 3 güeritos se fueron a México. Les confieso que he llorado toda la mañana. En unos días regresan! Pero me hacen mucha falta y hoy no tendré ese abrazo que me da la fuerza para lograr todo”. y añadió: “Pero aquí estoy con todo mi corazón y mi alma puesta en este sueño que solo con mis hermanos RBD es posible”.