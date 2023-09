“Era una miseria”: Anahí reveló las injusticias detrás de los salarios de RBD ¿Cuánto ganaban?

Luego de que algunos aseguraran que los miembros de RBD tenían un ‘millonario salario’, fue Anahí, quien, en una entrevista con Joaquín López Dóriga donde por fin, reveló la verdad sobre ese rumor, asegurando que eso estaba alejado de la realidad.

Esto revivió la polémica donde se supo que entre los integrantes y Televisa existieron una serie de conflictos por el uso de su imagen y las injusticias que vivieron los actores en la exitosa telenovela de principios de los 2000.

“Había muchos productos con nuestras caras y nombres. Nos decían ‘es que no son ustedes, son los personajes. Todo lo que veían, mochilas, cuadernos, gorras, nos decían que no nos iban a pagar de eso porque no era yo, era Mía Colucci” y contó que los integrantes terminaron pagando una licencia para poder usar el nombre de RBD.

Pese al éxito de la telenovela, Anahí Puente, fue quien mostró la verdadera cara de ‘Rebelde’ que pese a que logró catapultar a cada uno de sus integrantes, la paga no era tan justa, y ni siquiera rozaba los millones de los que tanto se llegó a hablar, además contó que era ella quien mejor salario tenía, interpretando a ‘Mía Colucci’.

¿Cuánto ganaban los RBD en la telenovela?

Anahí reveló al periodista de 76 años, el momento en el que los actores de ‘Rebelde’ descubrieron que la paga no era la misma para cada uno, lo que no le pareció para nada justo e incitó a sus compañeros a alzar la voz por esto.

“Cuando empezó Rebelde y el grupo RBD había una distorsión de sueldos porque la que más ganaba era yo. No sé cuántos años de carrera ya tenía, entonces así nos pagaban, en escalerita”. Contó Anahí a López-Dóriga.

Por otro lado, reveló que el sueldo que sus compañeros tenían, era una ‘miseria’ “Yo podré tener muchos defectos, pero soy justa en la vida, un día les dije, ‘vamos todos a hablar porque no es justo’, nos debían pagar lo mismo a todos” y reveló como se unieron para que a todos les pagaran lo mismo.

“Un día les dije: ‘vamos a ir todos a hablar porque no es justo, nos tienen que pagar lo mismo a todos’, entonces fuimos a hablar con quien había que hablar en ese momento y le dije ‘yo no creo que esto sea justo porque a mí me pagas más que a ellos’. No me acuerdo exactamente del monto que nos pagaban por concierto, pero obviamente no era lo justo”.

¿Cuánto se dice que ganaban los integrantes de ‘Rebelde’?

En 2020, Rodrigo Nehme quien interpretaba a ‘Nico’ en la telenovela, quien a través de un video en su cuenta de TikTok, reveló la razón de su salida, resaltado que el sueldo había sido el acabose.

Fue entonces que un seguidor le preguntó, cuál podría ser el salario de un actor en una telenovela como ‘Rebelde’ a lo que Nehme respondió:

“Generalmente, todas las producciones te pagan el estelar, que en ese entonces eran mil trescientos pesos al día. Esto, sumado con los días trabajados y todas las variables, puede llegar a ser entre 30 mil y 85 mil pesos al mes”.

Y añadió: “Pero hay muchas otras maneras de percibir, una de ellas es sentándote a negociar con la producción, cuánto te van a pagar por capítulo, que esto comienza en mil, pueden ser 5 mil, 10 mil, 20 mil o hasta 30 mil pesos o más, y esto sumado con la parte del sindicato, pues, realmente son tus percepciones. Claro que hay otras maneras, como las firmas de autógrafos y otras cosas con las cuales pueden complementar”.