¡Adiós mitos! 5 famosas que utilizaron el color blanco en sus looks: las latinas brillaron

El color más amado por excelencia en los clósets de las personas es el negro, aquel que predomina y en muchas ocasiones se ha llevado el protagonismo, pero, tal es su popularidad, que a veces no nos damos cuenta de que tenemos una enorme gama por explorar entre ellos el blanco y famosas como Nadia Ferreira, Jennifer Lopez y Belinda lo prueban.

Pocas veces las personas apuestan por el blanco, ya que al ser un color tan ‘delicado’ tiende a dar miedo, debido a que es más fácil de ensuciar e incluso, puede que destaque aquellos atributos que preferiríamos esconder, pero en realidad, puede convertirnos en el centro de atención si sabemos como portarlo.

Es importante tener en cuenta que él una de las bondades de este color, es que no importa la temporada que sea, si lo sabemos combinar, se puede utilizar como un gran aliado de la primavera al invierno.

Famosas que han brillado con el color blanco

En la gala de los Premios Óscar, veíamos a distintas famosas utilizando el color blanco, augurando una inminente tendencia que reinaría durante este 2023, donde estrellas como Hunter Schafer, Ana de Armas, Zendaya y Eva Longoria, brillaban con esta tonalidad.

No podemos, evitar hacer una mención honorífica a nuestra it girl favorita que, durante años, ha logrado darle un girl chic a lo último en moda, Anne Hathaway, quien no hace mucho, asistió a los 70 años de Moncler con un atuendo invernal de suéter y falda.

Pero sin duda alguna, son las latinas las que logran robarse el aliento con este color que según la psicología denota profesionalismo, elegancia, modernidad y sofisticación.

Belinda

La princesa del pop lució un vestido de mangas abullonadas, corsé y escote pronunciado con forma ‘V’, mientras presume unas cómodas vacaciones en un restaurante donde el clima veraniego es el protagonista.

Belinda Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

Salma Hayek

La reina del escote pronunciado, dio un giro a sus clásicos looks con una bata satinada blanca de capucha, donde sus labios rojos eran el principal atractivo de su outfit, su conjunto recordaba al clásico uniforme de box y lo complementó con un par de trenzas.

Salma Hayek Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

Nadia Ferreira

La esposa de Marc Anthony sabe como combinar diferentes tipos de outfits gracias a su expertise en el mundo de la moda, es por ello que Nadia Ferreira, nos enseña a utilizar un total look blanco con aires invernales en su visita a Cotswolds, Inglaterra con un gorro de pelo, suéter y botas blancas.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Jennifer López

La experta en looks sensuales, Jennifer Lopez, demostró que el negro y el rojo no son los únicos tonos para lucir ultra sexys. Es así que con un vestido blanco de corte lencero, con tirantes con olanes de mesh y un moño satinado, que se ceñía a su cuerpo de una forma espectacular.

Jennifer López Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Adamari López

Adamari López, la ex estrella de Telemundo, lució un conjunto de short y blusa de escote en forma de barco en color blanco con motivos florales negros estampados.

