“Ya está operada”: hija de Salma fue criticada por este look y deja ver lo peor de la sociedad

Si alguien sabe como sorprender durante diferentes galas y alfombras rojas, es Salma Hayek, quien siempre apuesta por un look atrevido y en tendencia de las casas de moda que lidera su esposo François-Henri Pinault, como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga.

La actriz originaria de Coatzacoalcos, fija su estilo apostando en lo atrevido, experimenta y de alguna manera logra dar en el clavo dando un giro a las tendencias, Salma Hayek, a sus 56 años, ha logrado consolidarse como un ícono de estilo y como una de las figuras más poderosas de Hollywood y la industria de la moda, pero alguien está siguiendo sus pasos.

A sus 15 años, Valentina Paloma Pinault está en el camino a convertirse en un fashion icon, pues a su corta edad, demuestra que, como su familia, tiene una fuerte conexión con el mundo de la moda.

La hija de Salma Hayek es duramente criticada por este look

Fue para el desfile de Saint Laurent en París, que Valentina Paloma, posó con un look sencillo compuesto por un top de malla con manga larga que llegaba hasta sus manos; agregó con una falda larga satinada café y unas plataformas de gamuza. Su beauty look incluía sombras de impacto de tipo cat eye, labios marrones y pelo trenzado.

Pero fue este look el que terminó recibiendo una serie de críticas, mostrando el peor lado de la sociedad, quienes comentaron “ya está operada”, “¿15?, pensaba que era de 20 años o así”, “Le hicieron una rinoplastia a la hija cuando tenía 14 años. Antes tenía la nariz de su papá. De cualquier manera ella es bonita”, “Tendrá mucha lana, pero guapa no es se ve masculina”, “Nada agraciada”, “Lástima, no sacó la belleza de Salma”, “Ni con sus millones puede comprar belleza”.

Valentina Paloma Pinault: un nuevo ícono en la moda

La red no perdona, pero, si algo es necesario, es que la sociedad entienda que no tenemos derecho a expresar ningún tipo de comentario o juicio acerca del cuerpo de otra persona, no importan sus características, esto puede llegar a herir a la persona a la que se le diga.

Valentina Paloma Pinault, ya fue blanco de críticas, tras sus últimas apariciones durante la Semana de la Moda en Milán, la primera de ellas fue en el show de Gucci, donde aprovechó la gala para presumir su nuevo look de pelo en tinte rubio. En su look mostró un conjunto de camisa azul cielo y falda larga de cuero que combinó con unas medias y plataformas.

Su outfit hacía una armonía y match perfecto con el de Salma Hayek, quien con un vestido largo de hombreras en color azul rey, un bordado de estrellas y plataformas plateadas, deslumbró junto a su hija.

Esta no es la única vez que sucede. Desde que asistió a la revelación de la estrella de Salma Hayek en el paseo de la fama, veíamos que la pequeña niña tierna que hace no mucho posaba junto a su madre con conjuntos coloridos, satinados y dulces se había transformado dando paso a outfits mucho más elaborados.

Con vestidos negros cortos, monos, botas y medias, destaca lo mejor de los looks casuales con un toque chic.