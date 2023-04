“Lo único que hacen es criticar”: defienden a Adamari Lopez por usar look de bordados y encaje

Adamari López desató críticas durante su regreso al programa de televisión ‘Hoy Día’ luego de que estuviera un tiempo ausente debido a que se había tomado unas merecidas vacaciones después de un falso positivo a COVID-19.

La ex de Toni Costa, ha desatado las críticas del público gracias a la serie de reels y posteos en sus redes sociales, que muchos asumen como que la propia conductora, de origen puertorriqueño, no ha superado a quien fuera su exesposo y tampoco la nueva relación que mantiene con Evelyn Beltrán.

Sus propios seguidores le han aconsejado que siga su vida y que busque un amor que verdaderamente la merezca luego de publicar un video donde preguntaba si creer en el amor o seguir con su vida de soltera, y es que, sus fans no se cansan de repetirle que supere a su ex.

Adamari López recibe duras críticas por uno de sus looks y así la defendieron

Con un regreso ‘truinfal’, Adamari López, se sumó de nueva cuenta a la conducción del programa ‘Hoy Día’ de la cadena de televisión Telemundo, donde presumió un look que a muchos desencantó, destando una serie de críticas por partes de sus seguidores que la tundieron desde su cuenta oficial de Instagram.

Entre los comentarios se leía: “Siempre te ves bella, pero esa ropa está horrible”, “Hermosa mujer, pero porque se viste tan feo ? Ella es angelical, pero no escoge bien lo que se pone, no la favorece”, “Siempre te ves bella, pero esa ropa está horrible”.

El controversial look, se componía de un conjunto de camisa y short verdes con bordados florales alrededor de toda la prenda, mientras que los extremos, y parte de la botonadura, presentaban encajes y perlas.

Fans defienden a Adamari López tras ser criticada por uno de sus outfits

Algunos de sus fanáticos se unieron para contestar a la ola de comentarios que estaba recibiendo Adamari López por el fallido look que vistió, o al menos a la percepción de algunos de los usuarios, eso sí, a pesar de lo malo, la conductora tuvo quien la defendiera, entre los posteos pudo leerse lo siguiente:

“Aquí cada quien se viste cómo le da la real gana! Lo único que hacen es criticar y ver todo negativo! Si la ropa no te gusta no te la compres tú y punto! A ella se le ve muy bien, es una mujer bajita y esos juegos quedan súper bonitos! Déjenla ya o sino no opinen porque están retorciéndose de la envidia!”, “Toda la ropa que muestra es linda y la luce excelente, así que dejen las críticas destructivas y la maldita envidia”, “Bello tu traje no le hagas caso a las intrigantes te ves juvenil”.