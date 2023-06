¡Lo sencillo lo hizo elegante! Anne Hathaway combinó blusa de tirantes con traje sastre

Anne Hathaway formó parte de la nueva campaña de accesorios de la firma de moda, Bulgari, donde se publicaron una serie de fotografías, en las que posó junto a los valiosos objetos de la marca italiana fundada por Sotirios Voulgaris.

El verano llegó y famosos lo saben, pues son quienes ya han comenzado a adentrarse al estoico de esta temporada, que ya huele a arena, sol y mar. Si bien, los looks ganadores pueden ser coloridos, vestidos, trajes de baño y prendas un tanto reveladoras, Anne Hathaway da una alternativa a las mujeres de lucir más sofisticadas a partir de un elegante traje sastre.

Anne Hathaway Jon Kopaloff / Getty Images (Jon Kopaloff/Getty Images)

Y es que hay quienes se mantienen trabajando y no de vacaciones en alguna playa, por lo que adaptar el estilo en una temporada donde nuestro principal problema es mantenernos frescos y cómodos puede parecer desafiante, pero la actriz que interpretó a Andy Sachs, tiene la opción para ser elegante sin morir derretidos.

Anne Hathaway se suma al color blanco que ha cautivado a diferentes famosas

La gala de los Premios Óscar y los Golden Globes ya nos adelantaba que el blanco sería uno de los colores que reinaría en las alfombras, no por nada vimos a diferentes estrellas posar con prendas de este color, entre ellas Zendaya, Olivia Coleman y Eva Longoria, luego pasa la MET Gala, y este tono se vuelve predominante, nuevamente, con looks ‘gatunos’ y lindas perlas.

El blanco es un verdadero éxito, y en una temporada tan calurosa como esta, es además un gran aliado para mantenerse fresco, y Anne Hathaway, junto a Erin Walsh su estilista, lo saben, quienes han atinado en todas las ocasiones la forma en la que viste la actriz.

También te podría interesar: No sabemos qué versión elegir: Anne Hathaway dejó su clásico castaño por el rubio y pelirrojo

El look formal totalmente blanco de Anne Hathaway ideal para el verano ¿Cómo combinarlo?

Nunca subestimes una blusa de tirantes, pues nunca sabemos como podría ayudar está a nuestro favor y sobre todo para un look formal. Anne Hathaway no enseña las bondades que tiene esta prenda para combinarla, demostrando que no siempre tiene que usarse en estilos casuales.

Pese a que mostró dos looks distintos, Anne Hathaway demostró una vez más que el color blanco es el tono que ayuda a resaltar su belleza, es así que con un traje sastre en color beige, pero ¿Cómo los usó? El blanco además de ser fresco es un símbolo de elegancia, equilibrio y armonía.

Con un look ideal para la oficina, la actriz de 40 años, lució este traje fajando la blusa de tirantes y contrastando con los bolsos ‘Serpentine Vertical Tote’ y ‘Serpentine Pouch’, su pantalón corte recto, además de añadir soltura a su look, permite mantenerla fresca y cómoda en una temporada como esta.