Así luce el elenco de ‘El Diablo viste a la moda’ tras 17 años: no solo Anne Hathaway cambió

El diablo viste a la moda se estrenó en el 2006 y desde entonces se convirtió en un clásico para todas las mujeres, que todavía recuerdan a su elenco por la dosis de humor y buen vestir que nos regaló la cinta.

En ella se muestran las vivencias de Andy Sachs, una joven inocente que comienza a trabajar con la sofisticada y exigente, Miranda Priestly, quien es la máxima exponente del mundo del fashion pero, que a la vez, le hace la vida imposible, dándonos momentos memorables.

Así luce actualmente el elenco de El diablo viste a la moda

Anne Hathaway

Por supuesto que la más recordada es la actriz estadounidense que probó todo su talento en el papel estelar de Andy Sachs. Luego de este logro, sumó más éxitos y premios saliendo en importantes proyectos como The Dark Knight Rises, Bride Wars, Alice In Wonderland, Les Misérables, Love & Other Drugs, entre otros.

Meryl Streep

La odiada Miranda Priestly cayó en manos de Streep, quien hizo una interpretación perfecta e insuperable. Es una de las actrices más exitosas y queridas de Hollywood, cuestión que siguió demostrando en Mamma Mia!, The Post, Little Women, The Iron Lady, Let Them All Talk, Don’t Look Up, entre otros.

Emily Blunt

Para muchos fans de El diablo viste a la moda, Emily Charlton era su favorita o al menos, también les robó el corazón, porque detrás de su maldad inicial también había una mujer apasionada por su trabajo que era maltratada. Blunt, por su parte, probó en otras películas reconocidas y se casó con John Krasinski.

Stanley Tucci

El querido Nigel también es muy recordado porque, al final, terminó siendo muy importante para Andy dentro de la ficción. No obstante, Tucci ha seguido su carrera en papeles más dramáticos como en Captain America: The First Avenger, The Hunger Games, o Spotlight.

Adrian Grenier

Otro de los que se ganó el repudio fue el novio de Andy, que en la vida real, “siguió con su éxito en la serie Entourage hasta el 2011, de la cual después hubo una película en el 2015. Después de eso, ha hecho varias películas y apariciones en shows de TV, pero nada muy relevante”, aseveró Sopitas.