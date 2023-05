¿Cómo vestir las tendencias primavera verano 2023 según tu signo?

Los signos de aire, fuego, tierra y agua tienen sus propias formas de ser y qué mejor que adaptar las tendencias a la sensualidad de un escorpio, la elegía de un tauro y la rectitud de un libra. Estamos en plena primavera/verano y estas son las tendencias que no han dejado de reinar en el clóset de las famosas, recuerda darles un giro y plasmar tu propio toque.

¿Qué tendencia primavera/verano 2023 debes vestir según tu signo?

Aries

Una de las tendencias que reinará durante esta temporada son las lentejuelas, demostrando que el brillo no solo se queda en los atuendos navideños, y es que una serie de celebridades se ha unido a este estilo, entre ellas Becky G, Cynthia Rodríguez y hasta Salma Hayek.

Tauro

Desata tu lado más sexy y combate los días calurosos con imponentes looks de transparencias, un constante que se ha mantenido en el gusto del público desde 2023, muchas famosas ya se han unido, como Rihanna quien ama presumir su baby bump con estas piezas, Zendaya y Anne Hathaway.

Aislinn Derbez Getty Images: Kevin Winter (Kevin Winter/Getty Images: Kevin Winter)

Géminis

Mezclilla sobre mezclilla ¿eso se puede? que esta tela no se quede solo en los jeans, distintas famosas entre ellas Danna Paola, demostraron lo versátil que puede ser esta prenda, no olvides jugar con las texturas y contrastes para crear un look de impacto.

Cáncer

El traje sastre puede ser subestimado y quizá para alguien tan imaginativo como cáncer, impensable, pero apuesta por una mezcla de colores vibrantes y estampados creativos combinados con alguna otra pieza que destaque por su energía y crea un look innovador con blazers.

Zendaya Valentino Pascal Le Segretain/Getty Images) (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Leo

El animal print ha permanecido en el gusto del público durante años, pero será en 2023, cuando los estigmas que han recaído sobre él pasen a un segundo plano y demuestre que no está para nada peleado con la elegancia, lúcete como Anne Hathaway y Jennifer Lopez.

Virgo

Esta temporada de primavera/verano 2023, los pantalones a la cadera son el gran protagonista, y qué mejor que añadir ese toque sensual, pero cómodo con este tipo de jeans que en su mayoría mezclan esta característica con el estilo baggy, utiliza piezas ceñidas en para contrastar con esta prenda.

Ángela Aguilar Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Libra

Pinterest Predicts ya auguraba el éxito de los flecos en la ropa, añaden libertad, creatividad y un toque divertido a los looks, apuesta por estos diseños, en diferentes piezas, como faldas, blusas, cazadoras, etc.

Escorpio

Nada como la sensualidad de un vestido corto, este look es tan versátil que puedes dar ese toque sexy a tus outfits con una pieza que tenga lo mencionado anteriormente, mezclando colores pastel, lentejuelas, cut-out y hasta animal print.

Rihanna Christopher Polk/Getty Images for MTV (Christopher Polk/Getty Images for MTV)

Sagitario

Un signo de fuego merece utilizar prendas que destaquen esta energía y sensualidad, qué mejor que a través de vestidos cut-out, quien se ha convertido en su mejor referente ha sido Zendaya y Kendall Jenner, si buscas un diseñador especializado en esto Nensi Dojaka es la opción.

Capricornio

Intenta por un look Dominatrix, que mantenga la fuerza de tu carácter con un aire sensual y atrevido, donde se mezcla el latex, cuero y transparencias, tal como ya lo han hecho Cazzu y Rihanna.

Rihanna Arturo Holmes/Getty Images (Arturo Holmes/Getty Images)

Acuario

La tendencia Y2K que trae de vuelta los looks más icónicos de los 2000 se ve reflejada en la ropa de las famosas, quienes poco a poco se han sumado a algunos de los estilos que vimos en celebridades como Paris Hilton y Britney Spears, y la lencería a la vista no se salvaría, celebs como Danna Paola y hasta Shakira (quien hace honor a su signo) ya la están usando.

Piscis

Como de cuento de hadas, Piscis, el signo más emotivo merece lucir como si hubieras salido de una película y qué mejor que con un romántico corsé. Esta pieza no se ciñe solo a los clásicos looks de las reinas, también les han dado un nuevo giro con algunos volantes y diseños que los vuelven aún más atractivos y sensuales.