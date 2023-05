¡Cazzu no lo dejaría! El ‘extraño’ nombre que Christian Nodal pondría a su bebé ¿Qué significa?

El pasado 15 de abril, Cazzu anunció la llegada de su primer bebé junto a Christian Nodal durante un concierto que ofreció en su país natal desde el Movistar Arena de Buenos Aires, esto luego de que se quitara una enorme gabardina blanca para dejar al descubierto su baby bump, con un look blanco estilo dominatrix, de algo que parece estar inspirado en un conjunto de Rihanna.

Es así que poco a poco, la pareja ha ido compartiendo más de sus momentos como futuros padres, donde Julia Emilia Cazzuchelli, ha mostrado un nuevo giro al clásico look maternal, en el que la sensualidad es el factor principal de cada uno de los atuendos que ha ido mostrando, donde, hasta el momento, la cantante de 29 años ha brillado como el ícono pop de Barbados.

A sus cuatro meses de embarazo, Cazzu continúa dando shows, donde muestra su lado más sensual, mientras presume su ‘baby bump’ a través de sus clásicos monos que combina con cinturones y atrevidas botas de plataformas con tintes militares.

¿Christian Nodal reveló por error el sexo de su bebé?

Fue durante la entrevista con el medio colombiano ‘Lo sé todo’ que Christian Nodal, habría revelado por ‘accidente’ el sexo de su bebé, esto luego de comentar: “Voy a abrir un Tatto Shop en Los Ángeles también. Pasa que me gustaría que mi hija conozca, que conozca mi carita (sin los tatuajes)”. A esto, confirmó que se removería algunos de los tatuajes que tiene en el rostro.

Aunque, después de haber comentado esto, el cantante ya no quiso hacer más declaraciones al respecto, sí dio algunos detalles sobre el nombre que le gustaría que su hijo tuviera (en caso de ser niño). “Si fuese niño, la mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro”.

Aunque hizo referencia a este nombre en caso de que fuera un niño el que están esperando, los internautas no evitaron notar que la mayoría de las veces, el originario de Caborca, Sonora, hacía referencia a su bebé como una ‘ella’.

¿Qué significa el nombre ‘Zoro’?

Las dudas entre algunos de los internautas se dispararon, cuando el cantante aseguró que le gustaría que su hijo portara el nombre de ‘Zoro’, pese a que Julia Cazzuchelli, se negara, pero ¿De dónde proviene tan ‘peculiar’ nombre?

Recordemos que el cantante, Christian Nodal es un fanático del anime, pues en repetidas ocasiones lo ha hecho saber a través de diferentes entrevistas, por lo que era de esperarse que optara por uno de este tipo de programas. En este caso, el nombre ‘Zoro’ proviene del programa de televisión ‘One Piece’, estrenado en 1999 y 1997, lanzando sus cómics. La serie, tiene a un personaje llamado ‘Roronoa Zoro’, mejor conocido como ‘El Cazador de Piratas’ y funge como uno de los personajes principales del anime japonés.