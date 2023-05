El emotivo significado del regalo de Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez ¿Fue para su bebé?

El 8 de mayo Cynthia Rodríguez cumplió 39 años, y Carlos Rivera le dio una especial sorpresa a su esposa que, de alguna manera, parece haberse conectado con ‘León’, el bebé que la pareja está esperando.

Hace poco más de un año que Cynthia Rodríguez se despidió de ‘Venga la Alegría’, aunque no como un adiós definitivo, sino como un ‘hasta pronto’, pero, pese a ello, la conductora se ha mantenido muy cercana con sus excompañeros de foro, quienes también se unieron al festejo por el cumpleaños de la originaria de Monclova.

Cynthia Rodríguez Instagram: @cynoficial (Instagram: @cynoficial)

Entre las figuras que se unieron al festejo estuvieron, Sergio Sepúlveda, Mauricio Mancera, Ismael Zhu, Anette Cuburu, Tania Rincón, Laura G y Kristal Silva, quienes se reunieron en una íntima cena con la conductora para celebrar.

También te podría interesar: Cynthia y Maite ya tienen el nombre de sus bebés: este es su emotivo significado

Carlos Rivera sorprende a Cynthia Rodríguez con orquídeas

Cynthia Rodríguez presumió en sus redes sociales la serie de arreglos florales que enviaron sus amigos, pero los que sorprendieron fueron los de Carlos Rivera, quien la llenó de orquídeas de diversos colores, como rosas, blancos y amarillos, uno era tan grande que llegaba a medio cuerpo de la conductora.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Instagram: @carlosrivera (Instagram: @carlosrivera)

Su emoción no pudo ocultarla y mostró a sus seguidores la “Sorpresa de su amor” mostrando cinco enormes macetas de frondosas orquídeas, pero esta flor, posee un significado más profundo, y Carlos Rivera no solo hizo un regalo a Cynthia Rodríguez, sino a su futuro bebé León. Además, presentaron su primera fotografía juntos, mientras se abrazaban.

El emotivo significado de las orquídeas

Con más de siete años juntos, era más que obvio que Carlos Rivera sorprendería a Cynthia Rodríguez con un especial regalo para su cumpleaños, y es que recordemos que el cantante hizo otros actos de amor hacia la ex académica, como dedicarle su último álbum ‘Sincerándome’ y especialmente el tema ‘La Carta’, comentando que ella ha sido su mayor inspiración y su principal motor en los momentos más oscuros. Las orquídeas que regaló parecen no ser casualidad, pues el significado que esconden detrás, aluden al embarazo de la cantante de ‘Si No Estás Conmigo’.

Estas flores poseen un gran significado, pues, por un lado, simbolizan fertilidad y suelen regalarse cuando un bebé nace, pero también representan la belleza, la perfección y el amor. En el caso de las orquídeas en color blanco, emanan un mensaje de pureza y eternidad. Respecto al morado, representan el respeto y la admiración, por otra parte, las rosas, son un símbolo de alegría.

Cynthia Rodríguez Instagram: @carlosrivera (Instagram: @carlosrivera)

Es importante resaltar que por muchos años, las orquídeas se les considera como un símbolo de amor debido a que son plantas que florecen en la mayoría de las condiciones, en siglos pasados, además si alguien deseaba declarar su amor, se obsequiaba una de las flores más exóticas, pues entre más tuvieran esta característica, mayor era el amor que demostraban, también se utilizó como ingrediente de pociones de amor.