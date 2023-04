¡Como de película! Carlos Rivera y el gesto para su bebé que enterneció a Cynthia Rodríguez

Hace unos días, Cynthia Rodríguez compartía la feliz noticia de que ella y Carlos Rivera estarían esperando a su primer hijo, a quien llamarán ‘León’, esto luego de compartir una tierna fotografía del peluche de este felino, junto a unos zapatitos color azul y una frazada color beige.

Pese a que la pareja no comparte fotografías de ellos juntos, la conductora no ha sido tan privada en su faceta maternal, presumiendo su ‘baby bump’ a todos sus seguidores y mostrando que, no solo Nadia Ferreira es la reina de los looks elegantes, también ella a través de vestidos cortos que remarcan su figura y dejan a la vista el avance de su embarazo.

Cynthia Rodríguez enseña que las faldas cortas también son maternales

La cantante de ‘Si no Estás Conmigo’ ha presumido varios looks donde muestra su ‘baby bump’ que apenas se encuentra en la primera etapa, pero eso sí, igual que las nuevas mamás, como Nadia Ferreira, Maite Perroni y Rihanna, Cynthia Rodríguez empieza a presumir el estilo que adoptará durante esta linda faceta.

Con vestidos cortos y distintas texturas, Cynthia Rodríguez mantiene los looks a la moda que la caracterizan, dando un giro a la maternidad con prendas ceñidas, de mangas abullonadas y diferentes estampados ¿es la mamá más chic?

Y es que, a comparación de otras famosas, la conductora muestra que los pequeños vestidos también pueden formar parte del guardarropa de una futura mamá. En esta caso, Rodríguez se apoya del volumen, olanes y piezas cut-out.

También te podría interesar: Cynthia Rodríguez tiene el estilo premamá más femenino: looks en los que presumió su pancita

El emotivo gesto de Carlos Rivera para ‘León’ durante un concierto: así reaccionó Cynthia Rodríguez

El originario de Huamantla, ofreció una serie de conciertos, entre ellos, el número 14 del Auditorio Nacional, fue el spot, donde el cantante, de 37 años, aprovechó para hacer una tierna dedicatoria al bebé que está esperando junto a Cynthia Rodríguez.

Vestido como un piloto de aviación, Carlos Rivera presentó su tema ‘Te Esperaba’ compartiendo un emotivo discurso donde comentó: “Uy, esta canción que sigue es la bandera de muchas personas que tal vez han encontrado al amor de su vida no necesariamente en su pareja. Dicen que el amor más grande se siente solamente cuando tienes un hijo, así que esta canción con toda esa luz y ese amor a todos los que tienen esa fortuna”.

Mientras tanto, Cynthia Rodríguez, disfrutaba del concierto de su esposo en la primera fila, donde, al escuchar las tiernas palabras del cantante, su reacción, fue acariciar su pancita, mientras los asistentes, le daban a la pareja peluches de leoncitos y unos zapatitos.

Durante el concierto, Carlos Rivera también aprovechó para subir al escenario a algunos de los fanáticos que se dieron cita esa noche y fue un caso, en especial, el que terminó de conmover a todos, pues se trató de una mujer que llevó un cartel que anunciaba su última quimioterapia.