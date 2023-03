¡Nadia lo heredó de ella! Ludy Ferreira tiene los looks elegantes y chics para brillar a los 50

No solo Marc Anthony y Nadia Ferreira han atrapado los titulares de los medios de comunicación, hay una figura detrás de ellos que también se ha llevado el amor no solo de los periodistas sino del público, Ludy Ferreira.

La suegra del cantante ha causado una serie de debates donde, algunos incluso, llegaron a comentar que quien debió ser la novia del cantante puertorriqueño, sería la propia madre Nadia Ferreira. Muchos otros también destacaron el estilo que posee, del que dicen, heredó la modelo paraguaya de 23 años.

Ludy Ferreira va de lo simple a lo elegante de un vestido de gala y muestra que la edad no está peleada con el estilo, tanto, que seguramente haría sentir orgullosa a Carolina Herrera con su forma de vestir y hasta por su propio corte de cabello.

Ludy Ferreira ¿Nadia heredó la elegancia de su madre?

No por nada, Nadia Ferreira ganó el segundo puesto en el certamen de belleza más importante a nivel mundial, pues el porte con el que modela, demuestran que era la carrera perfecta para ella haciendo realidad su sueño de pequeña y ¿por qué no? haciendo feliz a su ‘yo’ de niña.

Los looks elegantes no cesaron con su embarazo, al contrario, la propia Nadia ha dado un nuevo giro al look maternal a través de piezas sofisticadas que bien podrían hacer competencia a algunas de las royals más importantes, pero este exquisito gusto no viene de ella sola, es gracias a su madre Ludy Ferreira.

El mayor apoyo y pilar de la modelo ha sido Ludy Ferreira, quien no solo ha fungido como madre, sino como amiga y cómplice, pero no solo eso, también fue quien apoyó su sueño de convertirse en modelo y de quien seguramente heredó el gusto por la ropa.

El vestido de gala perfecto para mujeres de 50

Ludy Ferreira acudió a la lujosa boda de su hija con Marc Anthony, portando un vestido largo en color palo de rosa con un toque sensual de transparencias en su brazo derecho, que combinó con un chongo y un tocado de flores.

La reina del look monocromático

La suegra de Marc Anthony brilla por sus looks casuales chics. En la imagen es posible verla con un atuendo perfecto para la navidad, con cabello suelto ondulado, y una blusa de cuadrada de cuello redondo que combinó con unos pantalones acampanados, contrastando con unas sandalias de tacón rojo satinado.

¿Hermanas? o ¿Madre e hija?

Ludy Ferreira presumió el look ideal para salir a pasear, combinando una playera blanca con estampado de una ilustración de modelo con sus zapatos tipo mocasín, pantalones negros que combinaban con su bolso, y un blazer color verde.

El look ideal para la playa

Con un conjunto ideal para climas cálidos, Ludy Ferreira destacó su belleza con un pantalón de manta estilo palazzo combinado con una blusa con estampado floral en colores rojos y rosas, combinados con unos lentes de sol del mismo tipo.

Un toque sensual a su estilo

Entre prendas ceñidas en color negro y un cinturón dorado Ludy Ferreira destaca su lado más sexy apoyada de un abrigo en color rosa neón que utilizó para asistir a un concierto de Marc Anthony.