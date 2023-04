Cynthia Rodríguez tiene el estilo premamá más femenino: looks en los que presumió su pancita

Cynthia Rodríguez ha derrochado elegancia y feminidad con sus looks premamá | (Instagram: @cynoficial)

A finales del pasado mes de marzo, la conductora Cynthia Rodríguez sorprendió a sus fanáticos al compartir una gran noticia en sus redes sociales: ¡se convertirá en mamá durante este 2023!

La estrella mexicana espera su primer hijo junto a su esposo, el famoso cantante Carlos Rivera, con quien contrajo matrimonio en una boda supersecreta en España a mediados del año pasado.

No obstante, además de su futura maternidad, algo que generó una gran expectación es cómo serían los estilismos premamá de la también cantante tras dar a conocer su primer embarazo.

Por fortuna, sus seguidores no tuvieron que esperar mucho pues, tras anunciar la buena nueva, Rodríguez comenzó a presumir su baby bump con outfits fieles a su estilo ultrafemenino.

4 looks con los que Cynthia Rodríguez prueba ser una reina del estilo premamá

Con sus propuestas de moda para la dulce espera, la exacadémica está dejando brillar su lado más romántico y ya se perfila como una de las embarazadas famosas más estilosas del año.

Por eso, a continuación, repasamos cuatro atuendos de la celebridad durante el embarazo de su hijo León con los que ya se está convirtiendo en una inspiración de estilo para otras futuras mamás.

Con minivestido estampado

Los minivestidos son una de las piezas preferidas de Cynthia Rodríguez desde siempre. La artista ha demostrado que eso no cambiará en su embarazo con todos sus primeros looks premamá.

Por esto, la primera vez que alardeó su pancita de embarazo por completo lo hizo con un minivestido. En concreto, uno calado de flores azul y blanco de una de sus firmas favoritas: Maje.

A través de su perfil en Instagram, la intérprete compartió fue el pasado 31 de marzo una serie de selfies frente al espejo en donde luce hermosa enfundada en el diseño ideal para primavera.

El vestido presentaba un cuello redondo, mangas cortas, falda de volantes y aberturas en los laterales. Además, se ajustaba muy bien sus curvas premamá. Lo completó con tacones beige.

Cynthia Rodríguez ha derrochado elegancia y feminidad con sus looks premamá | (Instagram de Cynthia Rodríguez)

Con minivestido morado

La famosa de 38 años de edad volvió a demostrar su pasión por los minivestidos y su predilección por esta prenda durante su gestación llevando otro modelo muy romántico el sábado 1 de abril.

En las historias de su perfil, la artista presumió su pequeña pancita de embarazo en un femenino diseño morado con mangas largas de hombros abultados y puños con volantes de Sandro.

El modelo además presentaba un profundo escote pico con bordes calados de punto pointelle, banda perforada en la cintura y una falda con volantes adornada con detalles festoneados.

Con sandalias altas de tiras metálicas, Cynthia concertó el modelo para asistir a uno de los conciertos de su esposo en el Auditorio Nacional. Durante la velada, derrochó un brillo especial.

Cynthia Rodríguez ha derrochado elegancia y feminidad con sus looks premamá | (Instagram de Cynthia Rodríguez y Jessica Rodriguez)

Con minivestido de punto

En el embarazo, la comodidad es innegociable. Por esto, Rodríguez ha elegido minivestidos que se ajusten a la perfección a su nueva figura y le brinden confort sin sacrificar su estilo personal.

Así lo demostró la exconductora de Venga la Alegría el 1 de abril al dejarse ver en sus stories en alardeando su baby bump en un elegante, pero cómodo minivestido de punto texturizado de Maje.

El diseño en cuestión está confeccionado en punto locknit adornado con apliques aterciopelados que simulan el logo de la marca. Aparte, tiene cuello redondo y dos bolsillos delanteros con botones.

La famosa lo combinó con zapatos de tacón alto blancos y demostró que las embarazadas sí pueden usar este tipo de calzado durante su gestación. En especial, si son expertas en llevarlos, como ella.

Cynthia Rodríguez ha derrochado elegancia y feminidad con sus looks premamá | (Instagram de Pablo Ahumada)

Conjunto negro + blazer

No obstante, estar embarazada no significa centrarse solo a la sección de vestidos. Cynthia Rodríguez lo probó días recientes al lucir su embarazo en un look de varias prendas muy chic.

Durante un encuentro diurno con hermanas, la actriz lució hermosa con un conjunto negro básico de top y leggings, pero lo elevó con un sofisticado blazer oversize blanco con print cuadriculado.

En esta ocasión, Cynthia eligió zapatos planos y pulió la propuesta con la que redefine la moda de maternidad con unas maxigafas de sol naranjas y una minibolsa negra de diseñador.

Con este outfit, además de verse como una embarazada muy moderna y elegante, Rodríguez probó que el estilo premamá es mucho más versátil de lo que muchos todavía piensan y ella ya es experta.