Como Nadia Ferreira: Cynthia Rodríguez nos engañó a todos sobre su embarazo con estos looks

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram que Cynthia Rodríguez anunció la llegada de su primer hijo junto a Carlos Rivera, que llevaría por nombre ‘León’, en la imagen se podía apreciar un peluche, zapatitos azules y una frazada color beige que anunciaba la dulce espera de su bebé.

En la publicación se pudo leer: “La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”.

De acuerdo con información compartida por ‘Venga la Alegría’, Cynthia Rodríguez tendría cuatro meses de embarazo. Respecto al nombre de su hijo, este sería elegido por su especial significado y relación que tiene el cantante con la obra ‘El Rey León’ que protagonizó en España, hecho que lo llevó a la fama mundial.

Cuando Nadia Ferreira y Marc Anthony se casaron, la modelo de 23 años ya estaba esperando a su primer bebé, del que aún se desconoce el sexo, pese a que muchos medios habían comenzado a especular que ya estaba embarazada, la noticia no se confirmó hasta unas semanas después de celebrada la boda.

Debido a esto, muchos empezaron a hacer conjeturas acerca de los looks que la modelo habría utilizado para ocultar su embarazo frente a nuestros propios ojos, tanto que, fue el mismo vestido de novia el que habría sido una de las prendas con las que mantuvo en secreto la llegada de su primer hijo.

En el caso de los ex académicos, la cantante de ‘Si No Estás Conmigo’ tendría cuatro meses de embarazo, según información de ‘Venga la Alegría’, por lo que quizá algunos de los looks que compartió en sus redes sociales, ocultaron la feliz noticia de la pareja, hasta que llegara el momento indicado para ellos.

Un sospechoso look azul, previo al anuncio de su embarazo

Tan solo un día antes de que Cynthia Rodríguez anunciara su primer embarazo, la cantante posteó una fotografía con un conjunto azul de pantalón recto y blazer con estampado estilo Tie Dye con un top blanco. En la imagen, los usuarios preguntaron si estaba embarazada y dijeron “Ya se te ve esa luz en los ojos”.

Look de blazer animal print y un bolso sobre su vientre

Si bien, la cantante de 38 años, tiene cierta inclinación hacia los blazers y piezas formales que combina lo casual con el toque chic. Hace una semana, Cynthia Rodríguez compartió una fotografía donde combinaba el animal print de su saco con prendas negras. Su bolso de Saint Laurent lo posó justo en su abdomen ¿casualidad?

Piezas holgadas y la playa ¿adiós bikinis?

Reconocida por posar en sensuales bikinis, la conductora apostó por un look completamente distinto para la playa. Se trata de un vestido con estampado de palmeras y cuello hálter, el vuelo de la pieza daba soltura y libertad a la cantante.