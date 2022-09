La foto por la que seguidores creen que Cynthia Rodríguez está embarazada

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son muy discreto cuando se trata de su vida personal. De hecho, se casaron el pasado mes de junio en una boda secreta y no fue sino hasta agosto que la conductora, actriz y cantante confirmó su matrimonio al programa “Venga la Alegría”.

“Sí… (me casé), de verdad estoy muy contenta, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas que no se pueden ocultar”, dijo Rodríguez, quien aprovechó para despedirse de sus compañeros y del programa “Venga la Alegría”, al cual perteneció durante varios años para dedicarse a su matrimonio y a la familia.

Desmintió todos los rumores de estar embarazada, de hecho, se levantó y mostro que no había “ninguna pancita”, como muchos de sus seguidores especularon, según El Universo.

Sin embargo, Cinthya ha manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de ser madre y aseguró que sí está en planes este año.

“No estoy embarazada, sí es el plan este año y cuando eso suceda se van a dar cuenta por nosotros”.

Kristal Silva y el Photoshop

Horas más tarde, una foto que publicó su compañera y también conductora Kristal Silva en Instagram causó revuelo por la pancita que se le notaba a Cinthya.

Pero todo fue una falsa alarma, pues la propia Kristal aseguró en el escrito que fue “Photoshop”.

“Amiga @cynoficial extrañaré las 5 horas y 5 minutos de los 5 días de la semana de diversión, risas, lágrimas, anécdotas, tiktoks, albures, toxicidad y más a tu lado, Vla me dió una gran amiga que amo y admiro demasiado y ahora solo deseo su felicidad, que su vida esté llena de amor y bendiciones. Te quiero mi cyn y sé que solo es una despedida laboral. Te veré mucho más allá afuera. Nunca te vayas de mi vida (voz de amiga tóxica). Vean la última foto (ya queremos) #arribaelphotoshop”, escribió la exreina de belleza.

En esta tiene “cara de embarazada”

Pero es que a los seguidores en las redes sociales no se les pasa ningún detalle y hace unos días volvieron los rumores de embarazo de Cinthya por una fotografía en las historias de Instagram.

En esta oportunidad aparecen Cinthya y Carlos junto a Pedro Torres, quien dirigió el video oficial de la canción ‘Te soñé’, la cual interpreta en dueto con Carlos Vives.

Carlos y la conductora salen junto a Pedro y a su esposa en una imagen que nuevamente causa emoción en los fans, porque al acercarse la imagen a Cinthya se le nota que está a la espera de su primer bebé.

El look de la conductora es un jumpsuit negro que dejaba ver una pancita abultada que ha sido la sensación entre los fanáticos, reseña Heraldo USA.

La foto por la que seguidores creen que Cynthia Rodríguez está embarazada Instagram @_carlosrivera

Además de que el cabello recogido y el poco maquillaje, hicieron que su cara se vea diferente, lo cual lo atribuyen a un posible embarazo.