La razón por la que Cynthia Rodríguez fue tan criticada por usar un atuendo blanco en su visita al Vaticano

Parece que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez finlamente unieron sus vidas y con la bendición del Papa Francisco en el Vaticano. La noticia sorprendió a los fans luego de que circularan fotografías de la pareja, muy sonrientes frente a la figura religiosa.

En las últimas semanas ya habían corrido rumores de una posible boda pero ya que la pareja suele ser muy reservada respecto a su relación, no había información oficial. Ahora se sabe que Carlos y Cynthia aprovecharon sus vacaciones por Europa para dar el “sí”.

Se sabe que aquellas parejas que deseen una audiencia y bendición, deben llevar su copia del Acta de Matrimonio Sacramental además de su atuendo matrimonial. Así que es seguro que los artistas firmaran papeles en una boda secreta antes de irse de viaje.

Mientras algunos lloran en redes sociales porque Carlos Rivera “dejó de estar disponible”, otros se han dedicado a criticar a Cynthia por la vestimenta que lució en el Vaticano.

De acuerdo con el protocolo, las mujeres deben vestir de negro, con falda por debajo de las rodillas, llevar un velo y evitar los escotes amplios para estar frente al Papa. Sin embargo, la cantante y conductora llevó un vestido con un abrigo blanco. Cabe destacar que sólo las reinas pueden vestir de blanco frente a su Santidad.

Las imágenes fueron difundidas originalmente por Vatican Media y puede apreciarse lo que parece un anillo de matrimonio en el dedo anular de Rodríguez. Según se informa, dicha pieza de joyería también habría sido bendecida.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han estado constantemente envueltos en rumores de boda y de montajes

Desde 2019 la pareja ha sido acechada por rumores de matrimonio, cuando el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, reveló que una fuente cercana a la pareja le contó que se casaron en una pequeña ceremonia íntima solo con familiares.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

“Según la persona que me cuenta fue en la tierra de ella, allá en Monclova Coahuila, y nada más eran como 20 personas que era la familia de ella y creo la mamá de Carlitos y así con muy allegados y así supuestamente lo hicieron, pero no se sabe, ya ves que luego dicen y no. Se juntaron en la fiesta y toda lo cosa, y la mamá de Carlitos dicen que lloró bastante. El caso es que fue todo muy chiquito y toda la cosa, sí bailaron y todo entre ellos”, contó Bisogno en aquel entonces.

Tras mucho tiempo de presiones a la pareja, en abril de 2022, el intérprete de “Me muero” bromeó con una boda secreta ante las cámaras de Ventaneando:

“No todavía. Estamos muy felices, de verdad, y agradecemos a Dios todos los días por estar juntos, por habernos encontrado y eso... igual ya hasta nos casamos y no se enteraron, quién sabe”.

La pareja se conoció en 2005, en el Reality Show ‘La Academia’ pero fue hasta 2016 cuando confirmaron su relación amorosa. Desde entonces han sido acechados por quienes creen que se trata de “un montaje” ya que piensan que “no es normal” que nunca se dejen ver juntos.

Por supuesto a ellos no les preocupa el qué dirán sino que se mantienen enfocados en sus proyectos y en sus éxitos propios, siendo siempre un apoyo para el otro.