¡No solo Nodal! Fans notaron este ‘cambio’ en Cazzu tras convertirse en madre

El 14 de septiembre se convirtió en una de las fechas más importantes de la vida de Cazzu y Christian Nodal, cuando dieron la bienvenida a su primera hija en común, a quien decidieron llamar ‘Inti’ que significa ‘Sol’ y se le reconoce como ‘El Dios de los Incas’.

Desde entonces, ambos han mostrado el amor y emoción con la que ya esperaban a su hija, quien se convirtió en la luz del cantante de Caborca, desde que anunció el embarazo de su novia de una forma casi teatral, cuando, en el escenario y cada uno de sus conciertos, dieron la gran noticia de que se convertirían en padres.

Cazzu anuncia su embarazo Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Fue Christian Nodal, quien, en su momento, adelantó el sexo de su bebé y hasta que se quitaría los tatuajes para que ella pudiera conocer su rostro, además, reveló ‘sin querer’ el nombre de la pequeña, cuando, comenzó a utilizar una cadena durante sus recientes conciertos que contenía la palabra ‘Inti’.

Ahora, es ‘La Jefa del Trap’ la que mostró más de su etapa como mamá con un tierno video, donde la felicidad aflora y hace partícipes a sus seguidores de la alegría que inundado el hogar de los cantantes que, ahora, se han convertido en una pareja que refleja crecimiento, apoyo y un hogar.

Cazzu provoca ternura con video inédito de su hija con Christian Nodal

Como sabemos, Christian Nodal y Cazzu, se han sumado a la lista de famosos que están a favor de proteger la privacidad de sus pequeños, razón por la que aún no muestran el rostro de ‘Inti’, presumiendo solo los looks que viste y los lujos que ya posee la bebé.

Siempre cubriendo su rostro, Cazzu enterneció a sus casi 13 millones de seguidores con un video que posteó en sus redes sociales donde se le ve jugando con su pequeña, dejando ver como ha crecido durante este mes Inti, mientras toca sus piecitos haciéndole cosquillas. En el video apenas se perciben unos balbuceos de la bebé.

La cantante también se escuchaba en el video sonriendo, mientras jugaba con su hija, regalándonos una postal de lo más dulce que generó conversación en redes sociales, pues algunos destacaron que no solo Nodal había cambiado cuando se convirtió en padre.

¿Cambió Cazzu con la maternidad?

Cazzu es bien reconocida por ser una mujer rebelde que va en contra de las reglas, que es ella misma y no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Fuerte y atrevida, la argentina se volvió más que un ícono musical.

Fue así que esa rebeldía la transportó a su música y su seductor estilo, de prendas cortas, maquillaje ‘exagerado’ y atrevidos peinados, pero, esto poco a poco se ha ido transformando, para dar paso a una mujer madura, todo esto en voz de los usuarios, quienes notaron que no solo Nodal cambió, sino Cazzu.

Fan notaron un cambio en Cazzu tras convertirse en madre Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

No solo la madurez, ella misma dijo que había comprometido el uso de su maquillaje y hasta sus cosas para el pelo, para tener espacio para su bebé, además los fans dicen que se nota más centrada, enfocada y formal, tomando con responsabilidad su nueva faceta. Esto no significa que no siga siendo ‘La Jefa del Trap’, sino que ahora, la argentina posee un nuevo brillo que está cautivando a sus seguidores.

En el caso de Nodal, se dijo que adquirió un nuevo porte, además ha dejado atrás los tintes, dejando su cabello negro al natural, también ha elegido retirar los tatuajes de su rostro.