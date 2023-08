¿Fue planeado? Cazzu confesó la verdad de su embarazo con Christian Nodal

A mediados de abril, Christian Nodal y Cazzu anunciaron que se convertirían en padres al puro estilo Rihanna, en medio del escenario, en sus respectivos conciertos, emocionando al público presente, tanto en el Movistar Arena de Buenos Aires y la Feria Nacional de San Marcos, respectivamente.

Mientras la argentina, de 29 años, se quitaba un gran abrigo acolchado en color blanco para dejar a la vista su ‘baby bump’, Nodal comentaba en su presentación: “A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, quiero darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”.

Desde entonces, la expectativa no ha dejado de crecer y fue una entrevista la que Christian Nodal ofreció donde, sin querer, habría revelado el sexo de su bebé, especulándose que podría tratarse de una niña luego de declarar: “Voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, desde entonces no se deja de rumorar que será una pequeña niña la que ilumine la vida del cantante de 24 años.

Luego de ese ‘resbalón’ el originario de Caborca, Sonora, ha preferido mantenerse en silencio y respetar lo que Cazzu quiera compartir con los medios. Pero ahora ella, es quien ofreció una mirada interior a su faceta como madre para la revista Rolling Stone.

Cazzu revela si su embarazo fue planificado

Abriendo su corazón y mostrando una faceta distinta a la que todos conocen, Cazzu formó parte de la portada de Rolling Stone y ofreció una íntima entrevista, en la que explicó cómo iba llevando su embarazo y no solo eso, la forma en la que de verdad es, llamándose a sí misma como una ‘abuelita’.

Contó que, en realidad, es muy tranquila y hasta nerd, “La gente piensa que soy así, que vivo metiéndome cosas por la nariz, que me encanta el alcohol, la fiesta y que soy re loca, y soy re abuelita. Soy una señora jubilada”. Y confesó que el tejido se había convertido en su hobby favorito durante el embarazo.

Pero esto no es todo, la llamada ‘Jefa del Trap’, reveló si su embarazo había sido planeado o no, con una tajante respuesta.

¿Fue planeado?

Cazzu se sinceró y si bien confesó que su embarazo no fue planeado, pero tampoco consideraba que se tratara de un accidente:

“Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme 100%. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que a una no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”.

Por otro lado, aseguró que esta etapa, le ha ayudado a crecer e incluso, a tomar una pausa para descansar, aunque sí le ha costado trabajo debido a que ella suele ser una persona muy activa.

Se especula que el bebé de Cazzu y Nodal, nazca en el mes de septiembre durante el otoño, aunque la periodista, quien se hace llamar ‘Chamonic’ en Instagram, aseguró que la familia del cantante ya habría dado la bienvenida a la pequeña y también al hijo de Amely Nodal, hermana del sonorense.

