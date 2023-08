¡Nadie lo esperaría! Cazzu reveló cuál es su hobby favorito durante el embarazo

Christian Nodal y Cazzu están a días de recibir a su primer bebé que se presume se trataría de una niña. Se espera que su nacimiento se dé en el mes de septiembre justo cuando el otoño comience.

Luego de protagonizar una polémica portada en la revista Playboy, donde la argentina de 29 años, ofreció un poderoso discurso que rompe con los estereotipos de las mujeres embrazadas, mostrando que también pueden presumir y vivir su sensualidad, la cantante de trap lo hizo una vez más esta vez para ‘Rolling Stone’.

Cazzu Instagram: @rollingstoneenespañol (Instagram: @rollingstoneenespañol)

Con dos looks donde su ‘Baby bump’ fue protagonista, pudimos ver lo avanzado que ya está su embarazo y lo poquito que falta para dar la bienvenida a un nuevo bebé Nodal Cazzuchelli, eso sí, la pareja ya se convirtió en tíos de un pequeño llamado ‘Amel’, hijo de la hermana del cantante de regional mexicano, que se presume, habría nacido el 8 de julio.

Julia Emilia Cazzuchelli, con la fuerza y rebeldía que la caracterizan, mostró su etapa más sensual y gótica de su embarazo, entre prendas de transparencias, cuero, estoperoles, cadenas junto a un gran abrigo de lentejuela negra.

Para la famosa revista de música, reveló cómo ha vivido su embarazo y la influencia que tuvo Christian Nodal para que creyera en el amor, a su vez, reveló su actividad favorita durante estos meses.

Cazzu revela su actividad favorita durante el embarazo

Sin duda, la entrevista de Melisa Parada Borda a Cazzu se volvió una de las más cercanas a la cantante, quien mostró una faceta completamente distinta a la que ya conocemos, revelando que incluso su forma de ser, es más tranquila y organizada de lo que parece.

La llamada ‘Jefa del Trap’, contó que estos últimos días se ha sentido más cansada por lo que ha cambiado los escenarios por un espacio donde tiene más calma, tomando el tejido como parte de su terapia, y es que revela que existe en ella la necesidad de siempre estar haciendo algo.

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

“No me considero tanto una bad bitch en su máximo esplendor. Puede que tenga una cuota, sí, y cuando conoces a Julieta te das cuenta de que también hay mucho de personaje porque yo estoy todo el día leyendo un libro, tejiendo o escribiendo algo. Soy bastante nerd, una abuelita”.

Y añadió: “En mi vida personal soy mucho menos bad bitch de lo que comunica mi cuerpo, que yo entiendo. No me incomoda porque también es una forma de tener un escudo. La gente piensa que soy así, que vivo metiéndome cosas por la nariz, que me encanta el alcohol, la fiesta y que soy re loca, y soy re abuelita. Soy una señora jubilada”. Comentó Cazzu a Rolling Stone.

A principios de julio, Cazzu mostró parte de su gusto por el tejido, mostrando a través de sus historias parte de las piezas que ha hecho en color azul.

¿Cuáles son los beneficios del tejido?

Varios estudios han revelado que tejer tiene un sinfín de bondades, entre ellas aumentar la autoestima y la felicidad, repercute en el estado de ánimo en las personas, dándoles calma, y desarrolla la paciencia.

No solo ayuda en el estado de ánimo, también ayuda en la salud, bajando la presión sanguínea, ralentinza la demencia senil, previene síntomas de artritis y mejora las habilidades motrices.

A su vez, el tejido también favorece en la concentración, relajación y meditación.

