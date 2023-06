¿Marilyn Manson? Usuarios tunden a Cazzu por presumir su ‘baby bump’ con looks góticos

Christian Nodal y Cazzu están viviendo uno de sus mejores momentos como pareja tras anunciar en los escenarios que se convertirían en padres y pese a que, todavía no se confirma el sexo de su bebé, el cantante habría adelantado que se trataría de una niña, la que probablemente nazca en el mes de septiembre.

El propio cantante ha sido quien, en su emoción por la llegada de su primer bebé, se ‘resbaló’ durante una entrevista en la que confesó que quería que su hija conociera su rostro sin tatuajes, siendo esta la razón por la que iba a comenzar a quitárselos.

Además, el 9 de junio, la joyería Braggao hizo una especial joya encargada por el propio Nodal, donde contaron algunos de los detalles que pidió el cantante, pues este collar, sería un regalo para su novia Cazzu, y aunque se desconoce cuál es su valor, se sabe que pesa casi un kilo de oro, con diamantes corte corazón (casi imposibles de encontrar en el mundo), rubíes, y piedras preciosas africanas.

Tunden a Cazzu por presumir su 'baby bump' con looks darks

Desde hace unos días Cazzu y Christian Nodal compartieron algunas románticas postales de su viaje a Europa, en una fotografía, la cantante de origen argentino, escribió “Por muchos años más a tu ladito” mientras un atardecer iluminaba la silueta de la pareja que se posaba frente al mar.

Luego de esa fotografía, la cantante, de 29 años, no ha dejado de mostrar su viaje a París, donde ha visitado algunos de los principales spots como el Museo del Louvre posando frente a la Mona Lisa mientras usaba un abanico que, al abrirlo, mostraba la famosa pintura de La Gioconda.

A su vez, aprovechó su estancia para formar parte de los invitados al desfile de Givenchy como parte del Paris Fashion Week, fue la revista Vogue quien compartió más de su proceso para alistarse a la que sería su primera vez como parte de uno de estos eventos de moda, comentó que “Estar embarazada lo hace más interesante porque su cuerpo está distinto, comunica otras cosas, la gente me sonríe en la calle y eso nos gusta mucho”.

A este evento acudió con un look totalmente firmado por Givenchy con un vestido ceñido al cuerpo que dejaba su pancita al descubierto, siendo el único toque de color un bolso de plumas en color rosa magenta.

Comparan a Cazzu con Marilyn Manson

Cazzu siguió compartiendo más de su estancia en el Paris Fashion Week, mostrando un look de chaleco de pelo que dejaba al descubierto su baby bump del que solo se anudaba un pequeño listón por encima de su pancita en color negro. A esto añadió una falda asimétrica y botas blancas con accesorios futuristas.

Pero a algunos de los fans, este look no gustó en absoluto, y fue uno de ellos quien comentó “Creí que era Marilyn Manson”, y es que a nadie gustó el maquillaje que utilizó, optando por unos labios glossy y una mirada donde ocultó por completo sus cejas bajo su flequillo y unas sombras a los extremos de sus ojos que no terminó de enamorar a los usuarios.

Aunque la cantante es posible que no se pronuncie a estos ataques, es importante resaltar que este tipo de estilo gótico se ha vuelto parte de ella, pues no solo en París ha mostrado looks ‘darks’ también a través de sus instastories, donde las transparencias, mallas, faldas y piezas negras forman parte de su guardarropa.

