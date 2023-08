¿Ya nació? Nodal y Cazzu dan la bienvenida con tierna foto a nuevo integrante de la familia

Desde mediados de abril, Christian Nodal y Cazzu, despertaron la emoción de sus fanáticos cuando anunciaron que esperarían a su primer bebé como pareja, misma que se asegura se trataría de una niña por las últimas declaraciones que hizo el cantante de regional mexicano.

Fue en julio cuando se desató la primera especulación que indicaba que la pareja ya había dado la bienvenida a su primer bebé, que más tarde, su equipo terminó desmintiendo a la revista ‘Quien’, pero según medios oficiales, el nacimiento se daría en otoño de este año, el próximo mes de septiembre.

Cazzu y Christian Nodal Instagram: cazzuynodal (Instagram: cazzuynodal)

Mientras llega el día, Nodal adelantó que ya había comenzado su proceso para quitarse los tatuajes, mismo que tendría un valor aproximado de cinco mil dólares, y es que fue el propio cantante quien comentó que este cambio radical, tendría que ver con el nacimiento de su bebé, pues quería que su hija conociera su rostro.

“Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran... Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”. Comentó a ‘Lo Sé Todo’, Colombia.

También te podría interesar: La plataforma para adultos que Cazzu está reinando ¿Cuánto dinero ha ganado?

La familia Nodal da la bienvenida a un nuevo integrante

Fue la creadora de contenido Jaqueline Martínez, mejor conocida en Instagram como ‘Chamonic’ quien dio a conocer que la familia de Christian Nodal habría dado la bienvenida a un nuevo integrante.

Se trata de nada más y nada menos que del sobrino de Christian Nodal, y es que fue su hermana Amely quien habría dado a luz a su pequeño, a quien decidió llamar ‘Amel’ el pasado 8 de julio.

Hasta ahí todo iba bien hasta que, la propia comunicadora fue quien dio a conocer que no solo se convirtió en ‘tío’, sino en ¡papá! luego de que aseverara que ‘el bebé de Amely estaba muy lindo y la bebé de Nodal también’.

“En exclusiva : Christian Nodal ya es papá y también ya es Tio …. Su hermana Amely (21 años ) ya tuvo a su bebé el pasado 8 de julio y fue niño y se llama “Amel” Felicidades me dicen que está muy lindo el bebé y la bebe de Nodal también, ojalá pronto los conozcamos”.

Christian Nodal Instagram: @chamonic3 (Instagram: @chamonic3)

Hasta el momento la pareja no ha confirmado la noticia, y la publicación de Martínez mantiene los comentarios desactivados.

También te podría interesar: ¡Una vida llena de lujos! Christian Nodal y la jugosa fortuna que le espera a su bebé

Cazzu presume su ‘baby bump’ en la revista Rolling Stone

Con un look gótico y más sexy que en la revista Playboy, Cazzu posó para la revista Rolling Stone, con un bralette negro y unos pantalones acampanados, la novia de nodal, presumió la recta final de su embarazo.

Reveló cuál era su actividad favorita durante su embarazo y acabó con los prejuicios de los que ha sido víctima: “no me considero tanto una bad bitch en su máximo esplendor. Puede que tenga una cuota, sí, y cuando conoces a Julieta te das cuenta de que también hay mucho de personaje porque yo estoy todo el día leyendo un libro, tejiendo o escribiendo algo. Soy bastante nerd, una abuelita”.

Además, añadió, que fue Nodal quien le ayudó a cambiar su percepción del romance y madurar, pues como bien menciona, le tenía más miedo al amor que a la propia muerte: “Hoy, con la edad que tengo, con el compañero que tengo, y sobre todo con las perspectivas y el contexto, lo veo diferente. Veo cómo me ayuda más, me suma más de lo que me resta, hace que todo sea más fácil. Una persona que puede llegar a conocer tu personalidad y aconsejarte con más amor y más sinceridad de lo que el resto puede hacer”.