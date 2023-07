¡Cambio radical! Nodal presume su transformación sin tatuajes en la cara ¿Cómo se ve?

Christian Nodal está pocas semanas de convertirse en padre de su primer hijo junto a la cantante argentina Julia Emilia Cazzuchelli, alias Cazzu de 29 años, con quien mantiene una relación de poco más de un año.

La emoción del cantante de regional mexicano es indescriptible y es que, en las entrevistas donde ha compartido más detalles de su próxima paternidad, se ha mostrado verdadera entusiasmado, y ha sido tal su sentimiento que, incluso, adelantó que se trataría de una niña, aunque esto todavía no está cien por ciento confirmado, pues habría que esperar a que la pareja hagan público el sexo de su bebé.

Eso sí, el joven de 24 años, había comentado que se quitaría los tatuajes del rostro para que su hija pudiera conocerlo, mismo procedimiento que ya ha comenzado a realizarse, tanto, que ya mostró su avance y es que recordemos que Nodal y Cazzu habrían adelantado que su bebé nacería en otoño de este año, específicamente, en el mes de septiembre.

Cazzu y Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

“Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran... Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”. Comentó Nodal al programa ‘Lo Sé Todo, Colombia’.

Mientras esperan la llegada de su bebé, tanto Cazzu como el propio Nodal, han estado mostrando como se preparan para esta nueva faceta en sus vidas, mientras que la argentina, de 29 años, lanzó un poderoso mensaje posando para la revista Playboy, ofreciendo una nueva perspectiva de la maternidad, el cantante está compartiendo fotografías donde la calma impera, cosa que no han pasado por alto sus seguidores.

Nodal presume su transformación tras remoción de tatuajes

La promesa que Christian Nodal le hizo a su bebé ya la está cumpliendo y el ícono del regional mexicano, ya comenzó su procedimiento para quitarse los tatuajes de la cara, esto lo hizo evidente durante una sesión de fotografías que compartió junto a sus más de 9 millones de seguidores quienes no evitaron notar el cambio que presentó.

No solo era el evidente adiós a los tatuajes, también la calma que el cantante mostró, y es que más de un seguidor, aplaudió la calma que mostraba en sus fotografías que brillaban por estar en un ambiente natural, mientras se encontraba tocando la guitarra ¿Componiendo nuevo tema? A esto, se sumó un comentario de Cazzu en el quele escribió: “😍 Papsote”.

Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Sus fanáticos se unieron a la argentina y le comentaron lo bien que el embarazo le había hecho, que emanaba calma, algo que, luego de su ruptura con Belinda, comenzó a serle criticado, tras la serie de tatuajes y acciones que estaba tomando.

¿Cuánto cuesta un procedimiento de eliminación de tatuajes?

Aunque no se ha especificado, se estima que el procedimiento de eliminación de tatuajes podría alcanzar un costo de hasta cinco mil dólares.

El año pasado, el cantante de ‘Botella tras Botella’ platicó una divertida anécdota que sucedió durante uno de sus conciertos en Guadalajara y es que, dijo que una reportera comentó cual había sido la razón de que se hiciera tantos tatuajes, “¡Nodal, ya sé por qué estás tatuado! Es para cubrir los besos que te han dado’”. Esto le pareció gracioso al joven de 24 años y comentó que había resuelto todos los problemas de su vida.