Cazzu pone prendas de punto y algodón a su bebé ¿Por qué es bueno usarlas en recién nacidos?

Christian Nodal y Cazzu marcaron el 14 de septiembre como un antes y un después en su vida, tras el nacimiento de su primera hija, de quien se presume, podría llamarse Julieta, aunque aún queda esperar a que el cantante originario de Caborca, Sonora y su novia lo confirmen.

Días previos a su nacimiento, el cantante de ‘Botella tras Botella’, ya había adelantado que en su próximo show, ya se le podría llamar, oficialmente, padre, esto se daría en el Toyota Center en Houston, Texas y así, fue, pero la llegada de su bebé no vino sola, sino que, estuvo acompañada del lanzamiento de su nuevo EP, ‘México en Mi Voz’.

Cazzu / Nodal Los padres primerizos disfrutan a su primer bebé. (Instagram: (@cazzuglobal))

Desde entonces, Nodal y Cazzu han disfrutado de las mieles de su nueva faceta como padres, compartiendo algunas fotografías, que si bien no muestran el rostro de su bebé, si es posible ver parte de su ropita y sus manitas sosteniendo las manos de los cantantes.

Lo que no ha pasado desapercibido, son los looks que, con días de nacida, ya utiliza la pequeña bebé González Cazzuchelli con prendas Dior ¿Se avecina una nueva fashion icon? y es que vale recordar que la fortuna de Nodal, se aproximaría a los 14 millones de dólares, mismos que darían para eso y mucho más.

Las lujosas prendas que Cazzu y Nodal ponen a su bebé

Aunque las tiernas imágenes que la argentina de 29 años compartió en redes sociales cautivaron a más de uno, muchos notaron que la ropa que estaba usando la bebé era de una famosa marca de moda francesa.

Un pequeño look rosa tejido y de algodón de la casa Dior que costaría poco más de 800 dólares o más de 14 mil pesos mexicanos, pero esta no es la única característica, pues pertenece a su colección ‘Lily of the Valley’, que además posee un profundo significado relacionado con la firma francesa que grita el amor por los bebés que tienen la posibilidad de utilizarlo, mencionando que: “es un tributo al muguete, la flor de la suerte emblemática de Monsieur Dior y símbolo de su amor por la naturaleza”.

Cazzu comparte nueva foto de su bebé Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Meses antes del nacimiento de su bebé, Cazzu había refrendado su gusto por piezas de punto, tanto que ella misma, encontró refugio en el tejido, luego de tomar un receso para dedicarse de lleno a su embarazo y poder descansar.

¿Por qué es bueno poner prendas de punto y algodón a los bebés?

Usar prendas de punto y algodón tiene muchas ventajas, sobre todo en los más pequeños de la casa, una de las principales es la textura suave al tacto que proporciona al bebé, además de que posee la elasticidad suficiente para brindar comodidad y movilidad a los niños.

Entre otras ventajas destacables de este tipo de prendas son:

Tejidos transpirables y ligeros

Su duración es más larga

Dependiendo de su estructura, las prendas de punto se pueden adaptar perfectamente a cualquier estación o clima en el año

El algodón reduce la posibilidad de alergias cutáneas

Son fáciles de lavar o limpiar

Las prendas de algodón no se deforman ni se decoloran