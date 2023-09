¿Belinda o Cazzu? ‘Madrina’ de Christian Nodal hizo una polémica comparación: esto dijo

El 13 de febrero de 2022, Christian Nodal y Belinda anunciaron su separación y pese a que ya pasó poco más de un año desde entonces, su relación sigue siendo motivo de controversia, esto, luego de que se anunciara su noviazgo con la argentina Cazzu.

Muchos hicieron duras comparaciones en contra de Cazzu, hablando de su aspecto y formade ser, poniéndola como una completa ‘contraria’ a Belinda, haciendo fuertes comentarios de odio hacia la ‘Jefa del Trap’.

A pesar de ello, Nodal se ha visto mucho más feliz junto a la argentina e incluso, algunos han dicho que fue ella quien ayudó al cantante de regional mexicano, a renovar su imagen de la que fue señalado cuando terminó con la estrella pop.

Esta vez, a tan solo unos días de que nazca la bebé Nodal Cazuchelli, una nueva polémica persigue a la pareja luego de que Eli Castro, madrina del cantante sonorense, retomó las viejas comparaciones que hicieron de la argentina y Belinda, lanzando un contundente mensaje.

¿Qué dijo Eli Castro sobre Belinda?

En un video que se hizo viral a través de redes sociales, Eli Castro mencionó: “Cuando mi corazón chiquito (Christian Nodal) empezó a andar con ella (Cazzu) la gente empezó a decir, ‘anda con él porque a lo mejor lo está buscando por su lana, porque bla bla...’ Es grato poderles decir que tengo una mujer a la que admiro profundamente”.

Además de expresar su admiración por Cazzu, la ‘madrina’ de Nodal, continuó su declaración y trajo a colación a Belinda, comentando que la cantante de trap, tenía mucho más impacto en la escena musical que la cantante de ‘Bella Traición’.

“Que te comparen con una mujer que no tiene la misma carrera musical, en la industria que tú tienes. Que es más su belleza la que la tiene sentada, con todo el respeto y la admiración que le puedo tener a la señora Belinda, su carrera desde niña que se la reconozco y se la aplaudo. Sin embargo, no tiene una carrera a lo mejor musical como la tiene Cazzu”.

Eli Castro terminó su declaración comentando:

“(No tiene) Ni la voz, ni la presencia escénica. Ni llenó, ni ha llenado un estadio como la señora Cazzu lo hace. Y que se aventara a las críticas destructivas de la prensa, donde decían ‘cómo la dejó a Belinda por la Cazzu...’ y todo relacionado a la belleza” y terminó: “Mis respetos como mujer por el trabajo maravilloso que hace como ser humano, al estar con otro ser humano con una destrucción como la traía Chris. Y mi admiración total para lo que ha logrado hacer como pareja con él. Mis respetos para Cazzu y yo le dije a mi corazón chiquito ‘mis respetos pa’ tu mujer’ y estoy feliz por ti”.

¿Cómo se llevan Belina y Cazzu?

Belinda y Cazzu se han colocado como un ejemplo de sororidad y madurez, luego de que ambas dejaran ver que entre ellas, no existe ni existiría una rivalidad por su relación con Christian Nodal.

En el caso de la cantante de ‘Boda Niña Nice’, no dudó en expresar su admiración por Cazzu comentando: “Cazzu me encanta, es una súper artista. La admiro mucho y me encanta su trabajo. Está hermosa”.

Por otro lado, Cazzu también habló de la estrella pop declarando: “Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella (Belinda) es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande que la mía y la verdad es que yo crecí escuchando su música. Le tengo muchísimo respeto, me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas (otras canciones) de su discografía”.