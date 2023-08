La ‘candente’ foto de Cazzu y Christian Nodal a días del nacimiento de su primer bebé

Estamos a días de conocer al nuevo bebé Nodal Cazzuchelli y es que se especula que los cantantes podrían darle la bienvenida el próximo mes de septiembre, aunque la periodista ‘chamonic’, asegura que su nacimiento se dio junto al del sobrino del cantante de regional mexicano.

Mientras esperamos que la pareja de le noticia sobre el nacimiento de su primer bebé, del que se dice podría tratarse de una niña luego de que Christian Nodal, declarara que se quitaría los tatuajes del rostro para que su hija pudiera conocerle la cara sin ellos; es Cazzu quien sigue regalándonos algunas actualizaciones de su embarazo.

Cazzu Instagram: @diariodeunaninainutil (Instagram: @diariodeunaninainutil)

“Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran... Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”. Comentó Nodal a ‘Lo Sé Todo’, Colombia

Ambos han presumido su emoción por la llegada de su primer bebé y aunque solo fueron un par de veces donde Nodal aseguró que sería una niña, el cantante optó por no dar más detalles para respetar la decisión de Cazzu sobre aquello que ella quisiera compartir de su embarazo.

Sin embargo, el cantante no evitó mostrar lo emocionado que estaba por cumplir su sueño de convertirse en padre a los 24 años, y la espera cada vez se hace más corta, pues, no falta mucho para conocer a su bebé.

“Por alguna extraña razón, desde chiquito siempre sentí que el 24 era una edad perfecta. Siento que es una buena edad, porque cuando el bebé tenga 20 años yo voy a tener 44, voy a estar bien. Cuando tenga nietos, si es que quieren, voy a tener la energía”.

La candente foto de Cazzu y Christian Nodal previo al nacimiento de su bebé

Cazzu más emocionada que nunca, no ha dejado de mostrar su amor por Christian Nodal, y ahora, la argentina de 29 años, se encuentra estrenando una nueva cuenta en Instagram, donde ha posteado una serie de fotografías que ella misma ha tomado de su embarazo, en la playa y con el cantante.

Fue una en especial, la que llamó la atención y es que la ‘Jefa del Trap’, habría compartido una de estas fotos en su cuenta principal de Instagram, donde se mostró en su faceta más reveladora junto al cantante de ‘Botella tras Botella’.

En la imagen se puede ver a Cazzu encima de Nodal en una cama, mientras ella toma la fotografía frente a un espejo, en lo que parece ser un hotel con una decoración en colores beige y neutros. Ella solo utiliza una camisa rosa y el no tiene una sola prenda.

Cazzu y Christian Nodal Instagram: @diariodeunaninainutil (Instagram: @diariodeunaninainutil)

Cazzu y Nodal se llevan los aplausos

Desde su ruptura con Belinda, Christian Nodal, presentó un cambio drástico en su imagen, muchos culparon a la estrella pop por esto y es que el cantante de regional mexicano, estaba dando mucho de qué hablar por sus repentinos tatuajes en el rostro y atrevidos colores en el tinte de su cabello.

Luego de darse una nueva oportunidad con Cazzu, muchos han notado que la argentina lo ha cambiado para bien y ahora, en la espera de su primer bebé, muchos han comentado que el cantante se ve en su mejor momento.

Cazzu y Christian Nodal Instagram: @diariodeunaninainutil (Instagram: @diariodeunaninainutil)

En la última foto que compartió la cantante, muchos aplaudieron su amor, y tal parece que no solo de los tatuajes se ha deshecho, sino que ha renovado por completo su estilo de vida, todo, por su nueva novia, y la nueva vida que está a punto de llegar junto a ellos.

En los comentarios de la publicación, una usuaria aplaudía el amor de Nodal y Cazzu escribiendo: “Me encanta la complicidad, la alianza, como se buscan, como conectan, en fin la pasión, el amor y la complicidad no se ocultan”.