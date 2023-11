¿Belinda ‘amarró’ a Nodal? Bruja reveló cómo ‘liberó’ a la mamá del cantante de su enfermedad

En febrero de 2022, Christian Nodal y Belinda anunciaron su ruptura junto al fin de su compromiso luego de mantener una relación que duró alrededor de dos años y pese al tiempo que ha pasado, su fugaz romance sigue siendo noticia, esta vez, por una fuerte revelación que habría hecho una bruja en torno a ellos.

Un video en TikTok se viralizó luego de se diera a conocer una entrevista del pódcast de ‘Gabogabb’ con ‘Yeyetzi’, una bruja originaria de Catemaco, Veracruz, asegurando que había liberado a Christian Nodal de un supuesto amarre que le habría hecho la ‘Princesa del Pop Latino’ y que terminaría repercutiendo en la salud de la mamá del cantante.

Belinda y Christian Nodal Universal Music Mexico 2021 (Universal Music Mexico 2021)

Desde hace un tiempo se corrió el rumor que apuntaba que Belinda había hecho un ‘amarre’ a Christian Nodal, pero este nunca se confirmó hasta que la experta en ciencias ocultas, Yeyetzi, reveló cómo descubrió el supuesto amarre.

La bruja también contó que es normal que artistas se dirijan a Catemaco para hacer algunos trabajos, pero que al visitar el panteón del lugar sintió una fuerte carga energética: “Uno de los dos artistas había venido aquí a Catemaco, ya se sabía, no es algo raro que los artistas nos visiten… pero dentro de una exploración, me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte… desenterrarlo y ver todo lo que había ahí”.

¿Belinda hizo un amarre a Christian Nodal?

Yeyetzi reveló a Gabriel Camacho cómo descubrió el amarre mientras estaba en un panteón, cuando percibió una poderosa carga energética, llevándola a desenterrar un ‘misterioso’ objeto que contenía un fuerte olor: “Había sangre, una mezcla de lociones preparadas, fotografías de ambos artistas, una oración completa de ‘ven a mí’… que venga humillado… este frasco habrá tenido sus seis meses de preparación… de estar enterrado porque era un olor insoportable”.

Además, la bruja aseguro que el supuesto trabajo que había mandado hacer Belinda, contenía un hechizo para que una enfermedad atacara a una persona de la familia del cantante, por lo que, recordando que la mamá de Nodal estaba atravesando un momento complicado de salud, decidió liberarlos a través de unos rezos que Yeyetzi invocó.

“Había una enfermedad de por medio, incluso después sacaron los medios que efectivamente la mamá de este artista estaba enferma. Desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso, pero siempre he sido blanda de corazón, yo me sentía comprometida en realizar un proceso para liberar”.

¿Qué enfermedad tenía la mamá de Nodal?

En febrero de 2022, Cristy Nodal atravesó por una dura situación de salud, que se habría desencadenado desde 2018: “Llegué al grado de no comer absolutamente nada, todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme con anemia, me hicieron una cantidad de estudios, donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon”. Explicó la mamá del cantante.

Posteriormente y tras anunciarle que sería intervenida de emergencia, los médicos le dieron la milagrosa noticia de que su cuerpo estaba limpio.

Finalmente, la bruja contó que la familia se acercó a ella y pidiendo que no se dieran más detalles del asunto, el cantante la visitó para agradecer y llevarle una ofrenda.