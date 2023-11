Cazzu confesó decirle adiós a una ‘adicción’ tras convertirse en madre ¿Cuál es?

Christian Nodal y Cazzu siguen disfrutando su etapa como nuevos papás desde que ‘Inti’ como decidieron llamar a su bebé, llegó a sus vidas el pasado 14 de septiembre.

La emoción del cantante originario de Caborca, Sonora, se notaba desde el primer momento cuando nos anunciaban de una forma casi teatral y muy emotiva que una de las parejas favoritas del espectáculo se convertirían en padres de una niña, quien sería la razón para que Nodal, se quitara los tatuajes de la cara.

Desde entonces, la pareja dio pocas, pero precisas pistas sobre la llegada de su bebé, y ahora, tras su nacimiento, ambos han decidido cuidar de la privacidad de su pequeña, de quien hasta ahora, se puede confirmar su nombre, y es que hubo quienes especularon que se llamaría ‘Julieta’ e incluso sería algo alusivo con la luna.

Cazzu Nodal se ha encargado de llenar a la rapera argentina de regalos y mimos (Instagram)

Con algunas imágenes de su etapa como padres, Cazzu y Nodal, han enternecido a la red mostrando fotografías de ‘Inti’ y de los lujos que a su corta edad ya posee, como prendas y hasta una exclusiva carriola de Dior.

Cazzu revela el gusto que ‘dejó’ tras convertirse en madre

La pareja hizo una icónica aparición en la gala de ‘Día de Muertos’, donde ambos lucieron verdaderamente elegantes, mientras él usaba un traje en color negro, Cazzu portaba un vestido de tonos azulados muy adhoc con la sobria celebración que es muy significativa en México.

Durante una entrevista con Vogue, Cazzu reveló algunos de sus secretos mejor guardados, entre ellos, cómo había cambiado su vida luego de convertirse en madre de su primera hija a los 29 años.

Fue así que la argentina confesó que se tuvo que deshacer de uno de sus gustos, luego de convertirse en madre: “Ahora que tengo la bebé tuve que resignar mucho make-up, tuve que resignar las cosas del pelo porque llevo muchas cosas de la bebé y digo: ‘no, no, no quién me viera con una bolsita así de pequeña’ no lo podían creer”.

Muchos aplaudieron a la cantante, quien, a pesar de su aspecto ‘rudo’ se ha mostrado como una madre amorosa y dedicada con su pequeña, enterneciendo a más de uno en su nueva faceta.

¿Cómo era el estilo de Cazzu antes ser madre?

Cazzu presume un evidente cambio en su look, y es que, tras convertirse en madre junto a Christian Nodal, la argentina ha dado un giro completo a su estilo. Eso sí, la esencia de la ‘Jefa del Trap’ se ha mantenido, pero las prendas arriesgadas se han ido para dar paso a un estilo más sencillo, un toque natural como pocas veces la vimos.

El maquillaje y esos conjuntos dignos de una Bratz de la vida real, se fueron para mostrar la cara limpia de la cantante, cambiando esos beauty looks góticos por algo ligero y neutro.