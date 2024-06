¡Adiós jeans! Los pantalones de ‘rayas’ serán tendencia este 2024: tienen efecto vientre plano y alargan la figura

El animal print ha quedado atrás, y es que el estampado de rayas ha ido ganando terreno este 2024, siendo uno de los estilos retomados del estilo de las mujeres parisinas que ha capturado la atención alrededor del mundo, que, además, nos transporta a la calidez y frescura de la playa.

Desde hace un tiempo se dio a conocer que las camisetas marineras serían las grandes ganadoras entre las prendas de este año, sin embargo, el furor por este estilo no terminó ahí, sino que se hizo más fuerte; razón por la que los vestidos náuticos acapararon la atención y ahora son todo un símbolo de glamour.

Así que, cuando le digas ‘hola’ al verano, dale una oportunidad a este tipo de prendas que ya son todo un estilo para las mujeres amantes de la moda, ya sea que portes estas rayas que emulaban las victorias de Napoléon en camisas, vestidos o bien pantalones, ¿llegó el momento de decirle adiós a los jeans?

Los pantalones de rayas serán tendencia en 2024

Aunque los jeans son la prenda que logra dominar en cualquier temporada y un básico del armario difícil de derribar, los pantalones de rayas se convertirán en tu nueva obsesión, pues no solo le dan un giro al clásico estilo denim para dar paso a los pantalones de rayas, que en sí mismos ya poseen una lista de beneficios que seguro te encantarán.

Los pantalones de rayas no importa el color, ni el corte, serán tendencia, así que tenemos una amplia variedad de estilos para sumarnos a uno de los estilos más originales que además promete estilizar la figura, alargar la silueta y dar un efecto vientre plano que seguro te encantará.

La también conocida como ‘Breton stripe’ fue popularizada gracias a Coco Chanel, retomando los clásicos uniformes navales, que después fueron retomados por Jean-Paul Gaultier.

¿Cómo combinar pantalones de rayas efecto vientre plano de forma elegante?

Los pantalones de rayas son una de las prendas más versátiles que tienes que atreverte a usar, lo mejor de todo es que justo su estampado es tan favorecedor que ayuda a presumir un vientre plano.

Como se trata de un estampado y no de un diseño en especial, este queda perfecto para cualquier outfit, ya sea que los uses en su versión ‘culotte’, ‘fluidos’ o ‘palazzo’ hasta pantalones denim de rayas de colores, que quedan perfecto en su versión retro acampanada para estar adhoc a las tendencias.

Las claves para combinaros está en la ocasión, para algo formal y sexy añade sandalias de tacón, y hasta botines para un aire reto digno del estilo hippie, o bien, opta por conjuntos completos de blazer y tops, ojo, los mejores colores para usarlos son los neutros.

Por otro lado, si lo tuyo es la comodidad, entonces suma camisetas básicas en color blanco y tenis planos, tendrás listo un look fresco y chic. Algunas claves que deberías tomar en cuenta es no caer en el exceso de color, con un dúo es más que suficiente para no desequilibrar tu outfit.

Si tu objetivo es lucir una figura estilizada, opta por pantalones fluidos de tiro alto, y añade camisas sobre un top.