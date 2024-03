Blazer y falda satinada serán la dupla sofisticada de la primavera: así se combinan

La temporada de invierno nos dejó como las grandes favoritas de la primavera, las faldas satinadas, no importa su forma, ni siquiera su longitud, serán la cereza del pastel para lograr uno de los looks más elegantes que amarán aquellas mujeres que adoran la estética del lujo silencioso.

Es importante aclarar que no es necesario gastar mucho para presumir un atuendo que luzca costoso, la elegancia no exige un gran bolsillo, más bien optar por aquellas prendas que denoten sofisticación y exquisitez, no te preocupes, que incluso la propia Carolina Herrera ha explicado esta teoría.

Son varias las famosas que ya se han unido a la tendencia de las faldas satinadas, siendo esta una estética que se ha venido arrastrando desde el invierno y que reinará la primavera, su textura suave con ese ligero reflejo a la luz, permite que llames la atención sin perder la elegancia, además es una opción fresca y formal para oficina o eventos importantes.

Tendencia de faldas satinadas con blazer 2024 Pinterest (Pinterest)

Las faldas satinadas serán tendencia en primavera

Las faldas satinadas, mini, midi o largas, serán las predilectas de la primavera, recuperando la estética de lujo silencioso y el old money que lograron colarse como unas de las tendencias más seguidas del 2023. Esta vez, la prenda de tipo atemporal, promete acompañarte en climas calurosos.

Aunque hay miles de formas de combinarlas, ya sea con chaquetas biker de cuero, tops relajados o incluso sudaderas, para lograr un look sofisticado esta primavera solo debes tener en mente dos cosas, blazer y faldas satinadas.

¿Cómo combinar un blazer con faldas satinadas?

Esta primavera no temas explorar los colores llamativos y vibrantes, tonos explosivos que combinen con la alegría de la temporada, entre ellos debes tener en cuenta el rojo, que viene siendo uno de los más amados desde el verano del año pasado, azul, rosa, verde, la gran sorpresa de las tendencias, dorado, beige y marrón, tampoco dejes de lado los neutros.

En cuanto a combinaciones de color, no te limites, pero si buscas un estilo sofisticado, apóyate de la gama de neutros. Los total looks en beige, blancos o contrastados como el blanco y negro, tienen una esencia poderosa y un tanto corporativa.

Para el calzado dependerá el tamaño de tu falda, para las midi, zapatos planos como flats, mary jane o balerinas, mocasines o botines y botas. Por el contrario, si es larga, opta por sandalias de tacón o zapatos cerrados, los planos tampoco están mal y apuesta por las plataformas.

Los accesorios esta vez son un poco más discretos, quizá algunos pendientes que resalten un poco y pequeños bolsos que contrasten con tus zapatos, pues la atención ya la tienes con el uso de los blazers, para elegirlo es más sencillo de lo que parece, te explico la ‘fórmula’.

Tendencia de faldas satinadas con blazer 2024 Pinterest (Pinterest)

Ten en cuenta que para ocupar un blazer con falda satinada, tienes que crear contrastes, por ejemplo, un top blanco con falda satinada del mismo tono y diferenciar con un blazer negro con zapatos que le igualen, o bien, combinar blazer y falda y usar un top llamativo.

También puedes combinar falda y blazer con zapatos y accesorios, contrastando una blusa de otro tono.