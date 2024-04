¿Qué son las camisetas ‘marineras’? Así puedes usar la prenda más favorecedora de la primavera

Los medios especializados en moda auguran el triunfal regreso de las camisetas marineras como parte de los looks más elegantes de la primavera, y te aseguro que siguiendo las claves que estamos a punto de darte, la vieja creencia de que las rayas horizontales ‘engordan’ quedará en el olvido.

Si deseas darle un giro diferente a tu look o si tienes una camisa a rayas horizontales que estás a punto de dejar en el olvido porque no sabes cómo combinarla, solo te aconsejo que te detengas, pues será parte esencial para que deslumbres en la temporada más calurosa del año. Es versátil e incluso, perfecta para llevarla a la oficina.

Camisetas marineras Pinterest

¿Qué es una camiseta marinera?

Aunque es posible que ya la conozcas, aquí te dejamos una pequeña presentación e historia de esta prenda de origen francés que ha permanecido como una de las favoritas desde décadas atrás, siendo utilizada por Marilyn Monroe, Audrey Hepburn y Coco Chanel.

Pero para que alcanzara esos niveles de popularidad hizo falta que los marineros portaran esta prenda que constaba de 21 rayas que cada una representaba las victorias de Napoleón Bonaparte, estas tenían ciertas especificaciones, pues, las azules debían medir un centímetro mientras que las blancas el doble de las anteriores. Este estampado también ayudaba a identificarlos en caso de que tuvieran la mala suerte de caer al mar.

Antes de que los marineros utilizaran este tipo de estampado, era considerado como libertino e inmoral, pero su reputación cambió cuando se volvió su uniforme y distintivo. Fue Coco Chanel quien tomó la prenda y la llevó a un nuevo nivel, demostrando que era una pieza que podía utilizar cualquier clase social.

¿Cómo usar una camiseta marinera de forma elegante?

Actualmente, las camisetas marineras han demostrado su poder e influencia, siendo utilizadas por miembros de la realeza como Kate Middleton, la Reina Letizia, Lady Di, demostrando su elegancia y versatilidad.

No podemos saltarnos el hecho de que las rayas horizontales tienen ‘mala fama’ y es que hay quienes aseguran que estas solo ensanchan el cuerpo, pero esto sucede en ciertos aspectos e incluso un estudio realizado por un investigador de la Universidad de York, revela que son mejores para estilizar la figura que las verticales, pero dependerá de su grosor y repetición para que esto se logre.

Toma nota: las rayas gruesas añaden volumen, habrá que utilizarlas con cuidado dependiendo el caso, mientras que las finas estilizan la figura e incluso te hacen ver más alta.

Camiseta marinera con pantalón

Los pantalones tipo palazzo, culotte o de tiro alto son perfectos si deseas un efecto vientre plano, no olvides que la combinación ideal para las camisetas marineras son los colores blanco, azul, marrón y el básico negro.

Camisetas marineras combinadas con pantalón Pinterest (Pinterest)

Camiseta marinera con falda

Si buscas un look elegante que estilice tu figura, busca faldas de tiro alto, ya sea que desees presumir tus curvas con una ceñida o bien opta por una en forma ‘A’. Si quieres un look casual, entonces las minifaldas son perfectas y no dejes de lado la versión maxi en color blanco, traerás un pedacito del mar a tu look de una forma elegante. Con flats, stilettos y pumps lucen de maravilla.

Camisetas marineras combinadas con faldas Pinterest (Pinterest)

Camiseta marinera con shorts

Para un toque juvenil y atrevido, las camisetas marineras con shorts son la opción ideal, dale el toque formal combinando una prenda superior oversize o bien suma, elementos como un blazer, causarás furor.