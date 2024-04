Esta es la falda que todas quieren por su efecto ‘vientre plano’ ¡Nunca fue tan fácil estilizar la figura!

La llegada de la primavera exige el uso de prendas frescas y cómodas que permitan sobrellevar los climas que veces suelen ser extremos. Esta es la razón por la que las faldas, año con año, ganan popularidad convirtiéndose en el básico de la primavera.

Acepto que usarlas puede ser desafiante y algunas veces atemorizante, sin embargo, los expertos en temas de moda, han revelado cuál es el tipo de falda que mejor favorece a todas las mujeres sin importar su complexión, pues ayuda no solo a explorar su lado más sexy, sino a estilizar su figura.

Faldas de cintura ancha Pinterest (Pinterest)

Es un hecho que las mujeres buscan una característica en cualquier tipo de prenda, y es que ayude a favorecer su figura, permitiéndolas hacer sentir seguras y cómodas con su cuerpo, así que si temías que las faldas no lograran este cometido, quizá esta forma te haga cambiar de opinión.

Este es el tipo de falda que más favorece a la figura

Según los expertos en moda y un artículo publicado por Telva, las diseñadoras Isabel Núñez, y Ana García, revelaron que la falda que más favorece a la silueta de las mujeres es la que tiene corte a la cadera y cintura ancha.

Así que en tu próxima visita al centro comercial quizá te gustaría probar con este tipo de falda que sin importar la talla y forma de tu silueta hará que luzcas tu figura como ninguna otra, quizá hasta ayude a quitarle el temor a una de las prendas más bonitas y sexis de la primavera.

Si deseas un look fresco, cómodo y favorecedor, dale una oportunidad a las faldas con cintura ancha. Gracias a esta característica ayuda a crear un efecto de ‘vientre plano’ mientras que lleva toda la atención hacia otras zonas a través de sus tablas o plisados.

Entre las más populares se encuentran las faldas de tipo gitana, y las que tienen textura nido de abeja o ‘smock’ pues este tipo de tela suele ser elástica y da de sí, por lo que se adapta a mujeres curvy y tallas más pequeñas, es simplemente perfecta.

¿Cómo usar faldas con cintura ancha?

Looks con falda larga

Si tú también deseas añadirla a tu armario, entonces no dudes en apostar por esta prenda en su versión gitana y en su forma ‘flamenca’, los volantes y costuras permiten destacar tu figura y no solo eso aportan elegancia a tu look.

Las faldas largas serán tendencia, así que no olvides sumarlas a tu estilo, ya sea en total looks o estampados que son igual de favorecedores, pues, las flores o figuras que tenga la prenda lograrán llevarse el protagonismo ocultando esos aspectos que no quieres que se noten a simple vista.

Lo mejor de todo es que se trata de una prenda perfecta para la playa y climas sumamente cálidos, además tienen ese toque tierno y chic que hará que te robes las miradas por donde sea que vayas.

Faldas largas de cintura ancha Pinterest (Pinterest)

Looks con minifalda

Las minifaldas también entran en esta categoría, recuerda que la regla de oro es optar por piezas que tengan cintura ancha, ya sea lisa o en textura smock o nido de abeja, así que no dejes de lado esta sexy pieza para looks más coquetos.

Usualmente, este tipo de looks que van perfectos con sandalias, ya sean bajas o de tacón, pero no temas optar por tenis y darle ese giro fresco y cómodo a tu outfit.