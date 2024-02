¿Nueva tendencia? Las faldas tableadas con botas serán furor en primavera: así puedes usarlas

Expertos en moda auguran que las faldas tableadas a cuadros y botas serán la sorpresiva tendencia que causará furor la próxima temporada y aunque no se trata de un estilo nuevo, sí que retoma algunos de los icónicos looks de décadas atrás.

Hemos visto cómo este 2024, se ha reinventado una y otra vez en cuanto a estilos, pasando de la ternura del ‘coquette’ a la sensualidad del ‘mob wife’ y la extraña combinación del ‘blokette’, hasta inspirarse en la estética minimalista del ‘old money’ para terminar en el nacimiento de la tendencia ‘corpcore’.

Los guardarropas este año no han dejado de estar en un constante movimiento, y la mezcla del look que estamos a punto de enseñarte, aunque no es nada nuevo, bien puede juntarse con cualquiera de los estilos anteriormente mencionados.

Las faldas tableadas con botas serán tendencia en primavera 2024

Los medios expertos en moda y tendencias auguran el éxito de la combinación que alguna vez causó furor en los años 90, y que, sin duda, vuelve con más fuerza para tomar un lugar relevante en los armarios de todas las mujeres. Faldas tableadas y botas.

Aunque se dice que serán las de tipo escocés, podríamos omitir este detalle por un momento, para que, de alguna forma, logre sumarse a las tendencias más destacadas de principios de este año. Apuesta por ella y luce seductora, juvenil y elegante al mismo tiempo.

¿Cómo combinar falda tableada y botas de forma elegante?

Puede parecer una combinación difícil, pero aquí te dejamos algunos tips de estilos para que combines las prendas ganadoras de la primavera.

Con el toque old money

Este estilo combina dos colores neutros como el blanco y el beige, sumando un chaleco y botas altas y una camisa blanca. Con sencillos elementos ya le diste el toque ‘old money’ a esta mezcla noventera.

Ideal para la oficina

Este look combina un blazer tipo crop con una minifalda y botas, estilo cowboy, que tienen un toque elegante al que se le añadieron accesorios como gafas oscuras y un pequeño bolso, ideal para ir a la oficina.

Lista para una salida casual

Aquí tenemos una opción de falda tableada con botas bajas y altas, al look solo se le sumó un fresco top tipo corsé y un suéter con un peinado de chongo muy fresco.

Para estilizar tu figura

Este es un total look negro que sin duda ayudará a alargar tu figura y es que las faldas tableadas largas también cuentan, recuerda que la regla para usarlas es, uniendo tu calzado con tu prenda con los mismos colores o contrastar únicamente con tus botas, esto para lograr un efecto estilizado.

No olvides el estampado escocés

Las faldas a cuadros también serán tendencia, sobre todo este estampado serpa el que imperará en primavera, esta opción combina la coquetería digna de las mujeres parisinas con botas altas y cazadora que también estarán de moda.