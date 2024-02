¿Adiós jeans? Las faldas midi de mezclilla y botas serán tendencia en primavera: así puedes usarlas

Los expertos en moda lo han dicho, las faldas de mezclilla será la prenda por excelencia de la primavera, pero si todavía no sabes cómo combinarlas, no te preocupes, aquí te daremos algunos tips para que le des una oportunidad a la prenda favorita de la temporada de calor.

Si lo tuyo no son los vestidos o buscas algo con lo que puedas sustituir tus jeans, las faldas de mezclilla tienen ese toque ideal para resaltar tu look de una forma ‘ligera’ para tiempos de calor como la primavera. Eso sí, hacemos un énfasis especial en las faldas midi, que han capturado la atención de grandes casas de moda llevándolas a sus desfiles durante las diferentes Semanas de la Moda.

Eso sí, no te limites, si lo tuyo son las minifaldas o bien su versión larga, también las puedes combinar, el cielo es el límite y no dejes de plasmar tu esencia a través de tus looks, no olvides que la moda no es una regla, sino más bien una sugerencia, la última palabra la tienes tú. Dale tu propio toque y destaca a donde quiera que vayas.

Faldas midi de mezclilla y botas Pinterest

Las faldas midi de mezclilla con botas serán tendencia en primavera 2024

Quizá esta combinación pudiera resultarte un tanto escandalosa e incluso demasiado atrevida, sin embargo, el streetstyle marca como una de las tendencias más destacadas de la primavera el uso de esas faldas como alternativa a quienes no deseen usar jeans sin perder ese efecto casual.

No subestimes las faldas midi de mezclilla, pues podrían sorprenderte por su versátil forma de combinarla, lo mejor de todo es que ni siquiera es necesario gastar tanto para crear el look más glamuroso, chic y en tendencia. Aquí te enseñamos como combinarla con botas y hacer un outfit que causará furor.

Así puedes combinar faldas midi de mezclilla con botas de forma elegante

No le temas a las aberturas

Esta falda midi con aberturas es el complemento ideal para un look digno de la primavera, si bien aquí tenemos un ejemplo con prendas negras que nunca fallan, puedes apostar por otros tonos. En la foto también se mezcla una chaqueta biker muy en tendencia.

El toquecito formal

Combinar con la clásica camisa blanca nunca es mala idea, aquí se complementa a la prenda con un cinturón marrón y botas del mismo color, creando una armonía perfecta e ideal para algo con un tinte, un poquito más formal.

Para alargar tu figura

Si lo que deseas es alargar y estilizar tu figura, un total look negro podría ser la opción, aquí tenemos un ejemplo perfecto para lograr un look chic y en armonía con un top fresco.

El toque ‘coquette’

Las blusas de tipo coquette serán tendencia esta primavera, para reconocerlas solo debes tener en cuenta que estas llevan lazos en la parte frontal sustituyendo a los botones, añádele a tu look de falda y unas botas.

Para una salida casual

Si lo que buscas es un estilo casual, este look con camiseta rasgada, falda midi de mezclilla y el toque de color con botas largas pueden ser una opción. Recuerda que no necesariamente deben ser botas altas, aunque es un hecho que si añades plataformas será un gran plus.