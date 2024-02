Faldas tableadas y tenis, la combinación más coqueta que será furor en primavera: así la puedes usar

La moda preppy arrasará la próxima primavera-verano 2024, y los expertos en moda ya auguran cuál será la combinación más seductora, cómoda y coqueta de la temporada, ganando contra cualquier tipo de tendencia, esta sin duda, se convertirá en la gran reina para las amantes de lo glamuroso y casual.

Esta vez inspirándose en el deporte favorito de estrellas como Nadia Ferreira, la temporada de calor está a solo unas semanas de llegar y el momento de despedirse de los grandes abrigos, está acercándose cada vez más. Es hora de lucir un outfit digno del ‘Grand Slam’.

Hemos visto qué tendencias como ‘coquette’, ‘corpcore’ y ‘blokette’ se están haciendo un lugar en la moda, y es que solo hace falta recordar la portada viral de ELLE Corea, ocupando la portada del club de futbol América para su publicación.

¿Cómo combinar faldas tableadas y tenis? Unsplash (Unsplash)

Las faldas tableadas con tenis serán tendencia esta primavera 2024

Sin embargo, no deseas algo tan arriesgado o que necesariamente tengas que gastar en tiendas para lograr un estilo, te tengo buenas noticias, pues la combinación de faldas tableadas con tenis será uno de los favoritos de la primavera 2024.

Lo mejor de todo es que quizá estas sean prendas que ya tienes en tu clóset, por lo que solo te daremos algunas recomendaciones para usarlas con mucho estilo y puedes ser la opción perfecta para llevar a la oficina o bien, una salida casual con amigos.

¿Cómo usar faldas tableadas con tenis de forma elegante?

Esta combinación es tan bonita y elegante que no dejarás de usarla, lo mejor de todo es que a diferencia de lo que dice Carolina Herrera, no distingue edad y le queda a todas.

Falda tableada con tenis deportivos

El estilo ‘old money’ se ha colocado como uno de los favoritos desde el año pasado. Esta combinación no solo es elegante, sino una excelente opción para llevar a la oficina. Recuerda, una falda plisada larga, blusa fajada del mismo color para alargar la figura y como toque extra un blazer y un pequeño bolso.

Faldas metalizadas con tenis

El toque de color se lo puedes dar con un look metalizado. Recuerda que el 2024 apuesta por lo vibrante, así que no temas seguir usando estas llamativas prendas. Este look combina tenis deportivos con falda plisada gris (en tendencia) y una chaqueta de cuero. Ideal para una salida casual.

Los neutros con un toque de rojo para destacar

No olvides que el rojo seguirá siendo tendencia, ponle el toque de color como en este look de cazadora tipo crop con un pequeño top y una falda plisada en color neutro. Además, los tenis con calcetas a la vista le dan ese toque preppy que enamoraría a cualquiera.

Agrégale volumen y una camisa blanca

Las camisas blancas son un básico del armario que nunca pasa de moda, combínala con tu falda plisada favorita y destaca, es chic, glamuroso y la mejor idea para un look casual.

Casual y chic

La inspiración de los juegos de tenis se plasma con un top ceñido o bien dale un giro con una playera anudada, súmale una minifalda de cintura alta y añade unos tenis estilo botín.