Old Money Bob: el corte de pelo viral que usan las mujeres glamurosas y es símbolo de opulencia

Puede ser que una de las decisiones más difíciles de las mujeres sea el corte de pelo, pues a veces una decisión tan abrupta resulta un verdadero reto e incluso hasta provoca miedo para algunas, pero sin duda, este estilo que estamos por presentarte podría hacerte cambiar de opinión.

La tendencia ‘old money’ ha ido acaparando lugar entre las predilectas del público, creando looks que no solo gritan lujo, también hablan de elegancia y sofisticación a la hora de vestir, proponiendo un estilo no solo fresco, también glamuroso.

Este estilo propone el uso de prendas de diseñador y de corte sastre sin estampados, diciéndole adiós a la logomanía y apostando por la formalidad, retomando la moda de décadas anteriores a los 90, proponiendo que para lucir como si tuvieras dinero, no es necesario gritar la marca que estás utilizando.

Gracias a su popularidad no solo hemos visto algunos de los looks más glamurosos, también una nueva propuesta de cortes de pelo que harán lucir tu melena como de miles de dólares gracias a un corte que no requiere tanto mantenimiento.

¿Qué es el ‘old money bob’?

El ‘old money bob’ es la tendencia de cabello que se ha viralizado en redes sociales y que ya han llevado famosas como Zendaya, quien lo lució a finales del verano de 2023 como toda una diosa, augurando el éxito de uno de los cortes que resta años y es uno de los más bonitos y elegantes.

Revistas especializadas en moda como Glamour, describen este corte como una obra maestra vintage. En una entrevista de Suzi Angelina con este medio, describe la forma que debe de tener uno de los estilos más glamurosos de este año, al que sí o si le debes añadir algunas ondas para emular ese toque retro.

“El ‘Old Money Bob’ es un corte atemporal y sin esfuerzo, pero con un toque moderno. Es un corte corto, voluminoso, por encima de los hombros y con mucho cuerpo, con volumen en toda la melena y moldeado solo en la parte delantera para darle un toque extra de elegancia”.

¿A quién le favorece el ‘old money bob’?

Este corte se logra con la esencia del estilo bob pero manteniendo una forma suave alrededor del rostro hasta hacer más denso en las puntas, creando la ilusión de densidad.

Advertencia, antes de que optes por usar este corte, aquí te dejamos unas recomendaciones que podrías tomar en cuenta, como los rostros a los que más favorece a rostros alargados u ovalados; sin embargo, sus formas se prestan para todas, lo único que debe hacerse es un ligero cambio en el largo, y controlar las ondas que se le hacen.