Esta es la blusa ‘coquette’ que causará furor en primavera y combina perfecto con los jeans

Las camisas blancas se habían colocado como el gran ganador de cada primavera, una tendencia atemporal que logró cautivar hasta a las mujeres más exigentes, demostrando que su simpleza no se traduce a algo aburrido, más bien a elegancia y versatilidad y es que le quedaban a todo.

Aunque es posible que nunca veamos la caída de estas camisas, hay blusas que han llegado con fuerza para acabar con su popularidad proponiendo un nuevo estilo y mezclando tendencias como la ‘coquette’ que se volvió una de las más fuertes de principios de 2024.

Y pese a que han llegado otros estilos a intentar robarle el protagonismo a la tendencia ‘coquette’, es un hecho que sigue siendo una de las más fuertes. Razón por la que expertos en moda auguran que una blusa con ciertas características podría ser la gran triunfadora de este estilo, lo mejor es que ayuda a estilizar, da elegancia a tu look y puede combinarse con jeans.

La blusa ‘coquette’ que será tendencia esta primavera

Las expertas en moda le han dado un lugar a un tipo de blusa coquette, viralizando su diseño en plataformas como Instagram y TikTok. Como su nombre lo indica, se inspira de una de las tendencias más tiernas inspiradas en la época de la regencia, por lo que debe emular el lujo digno de un miembro de la realeza.

Caracterizada por sus amplios volúmenes, lazos, olanes y plisados. También debe incluir perlas, corazones y hasta encaje, Esta blusa promete no solo estilizar tu figura, sino convertirse en el básico de tu armario. Además, sus diseños son tan versátiles que podrás combinarla con todo, hasta jeans para crear un look glamuroso y casual.

¿Cómo usar la blusa coquette en tendencia?

Para identificar una blusa ‘coquette’ lo único que debes tener en cuenta es que en la parte delantera no haya botones, sino lazos, esta característica imperará sobre distintas prendas, así que no te pierdas de usar una de las tendencias más bonitas.

Ten en cuenta que el mejor amigo de este tipo de blusa no solo son los pantalones de tipo formal, sino los jeans, no temas apostar por este estilo que mezcla looks como el mermaid y la elegancia digna de una reina.

Si buscas un estilo informal, pero elegante, añade una de estas blusas a tus jeans favoritos, aunque, en este caso es viable traer de vuelta los famosos skinny para no colocar volumen sobre volumen, pues este tipo de prenda en sí ya es vistosa, pero si es combinada con los elementos necesarios lograrás crear un look para que todos te volteen a ver. Por último, añade unas sandalias de tacón y dale un giro elegante a los jeans.