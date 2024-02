Vestidos con botines, la combinación más cómoda y elegante que será furor en primavera: así puedes usarla

Si tú te consideras una amante de la moda, pero al mismo tiempo, no te gustaría comprometer tu comodidad. Existe una combinación que te ayudará a tener ambas para que luzcas como toda una fashionista la próxima primavera.

Aunque los climas gélidos no se han ido por completo, poco a poco se está abriendo paso a una de las temporadas más coloridas, por lo que las tendencias ya auguran el éxito de los looks más creativos y artísticos de este 2024.

Vestidos con botines Foto: Freepik (Foto: Freepik)

Los vestidos con botines no son una combinación nueva, sin embargo, todavía hay quienes consideran este como un terreno inexplorado por el temor a lucir demasiado rebeldes o simplemente por no estilizar su figura como desearían, es por eso que aquí te vamos a explicar las claves necesarias para llevar este look a un nuevo nivel.

Los vestidos con botines serán tendencia en primavera 2024

Aunque los vestidos con botines son una ‘cosa aparte’ de los estilos que se marcan como tendencia, siempre puedes darle el toque glam con los elementos correctos.

Los expertos en moda, han catalogado los botines como una opción que hace que los looks se potencien, dándoles un giro de forma ‘interesante’ y hasta logran ofrecer un look versátil ¿Estamos frente a la competencia de los tenis?, el calzado que se ha convertido en el favorito por excelencia gracias a su comodidad.

¿Cómo usar vestidos con botines de forma elegante?

Ya sea tierno, sexy, glam o elegante, los vestidos con botines se convertirán en la obsesión de las mujeres esta primavera, y aquí te damos las bases para que logres un look más que atinado.

El toque rockero con botines track y vestido

Combina el glamour de un vestido corto de transparencias con el toque rockero de unos botines de suela track, cómodo, chic y perfecto para una salida casual. Aquí te dejamos un total look blanco.

Con aires ‘old money’

Si lo minimalista y elegante es tu pan de cada día, aquí hay una opción de camisa blanca oversize puesta a modo de vestido, cubierta por un chaleco beige y botines crema puntiagudos, el contraste se logró con un bolso de un tono más oscuro marrón.

La unión de tres tendencias

Las chaquetas biker serán tendencia, y aquí te dejamos la unión perfecta de un vestido boho que será furor en primavera sumados a unos botines, la clave está en los contrastes. Aquí se juega con el estampado que de por sí ya es llamativo por lo que se combina con una cazadora, calzado y accesorios del mismo tono.

Con vestidos de punto

Los botines con vestidos de punto también son una gran opción, aquí puedes ver un look total black con el toque sexy sumando una abertura en la pierna o bien puedes crear contrastes entre calzado y accesorios con diferentes texturas o bases lisas, cuida que sean siempre del mismo tono.

¡No olvides tus cowboy boots!

Las botas cowboy se colocaron como las ganadoras del año pasado y esta temporada aún siguen vigentes, qué te parece este look relajado con un vestido floral de amplias mangas que se combinó con unos botines ‘vaqueros’ de un tono parecido a su prenda.