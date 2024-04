Las blusas ‘Bridgerton’ serán furor en primavera por ser favorecedoras y elegantes: así las puedes usar

Desde principios de año, la tendencia ‘coquette’ se robó el foco no solo de las redes sociales sino de los guardarropas de las mujeres que buscaron explorar su lado más romántico y ultra femenino a través de estas delicadas y sensuales piezas, es por eso, que se espera que las blusas tipo ‘Bridgerton’ sean una de las prendas que reinen durante esta primavera.

Si eres un alma libre, rebelde y en contra de las tendencias, quizá este tipo de blusa no sea tu favorito, pero nunca está de más darle un giro a nuestro armario, quizá hasta quedes enamorada por los cientos de posibilidades que looks que ofrece este tipo de prenda. Así que no temas probarla al menos una vez durante esta calurosa temporada.

La alegría de la primavera siempre logra verse reflejada a través de la ropa, es la razón por la que piezas con vibrantes colores y estampados florales siempre aparecen en los aparadores, retomando los looks más frescos y vivaces del año, sin embargo, esta temporada no solo es sinónimo de rosas ni margaritas, también de otros detalles como texturas satinadas y mangas abullonadas.

Recomendados

Tendencia 2024 Blusas bridgerton Pinterest (Pinterest)

¿Qué son las blusas ‘Bridgerton’?

Bridgerton se convirtió en una de las series más populares de Netflix, de ahí la razón por la que un tipo de blusa fue identificada con su nombre, aunque en realidad se trata de un top tipo corsé o ceñido hasta la parte de la cintura con mangas abullonadas, dejando un cuello de corte cuadrado.

Te preguntarás por qué se han identificado como, ‘Bridgerton’, no hay explicación más simple que su forma, que emula a los pomposos corsés que fueron utilizados por la realeza, logrando imponentes looks gracias a estas características, no hay prenda más noble que ésta para lograr un outfit elegante y formal con muy pocos elementos.

¿Cómo usar blusas ‘Bridgerton’ de forma correcta esta temporada?

Este tipo de blusa es perfecta para estilizar la figura enmarcando el área de tu cintura, recuerda que para identificarla es reconocerla por su esencia tipo corsé con mangas abullonadas, que en sí ya es una prenda vistosa y favorecedora utilizando los elementos adecuados.

Recuerda utilizar siempre lo que te haga sentir cómoda con tu cuerpo, más allá de las tendencias y lo que dictan los expertos en moda, explora lo que te dé seguridad, pues esta habla más que tu propio outfit.

Blusas ceñidas con mangas abullonadas y jeans

Este tipo de blusa ceñida con mangas abullonadas y cuello cuadrado lucen perfectas con jeans, son perfectas para un look casual, pero el calzado es clave para su uso, dale un toque glamuroso con sandalias de tacón o hazlo, un outfit cómodo con tenis, con tacones stiletto también lucen de maravilla.

Tendencia en Blusas bridgerton Pinterest (Pinterest)

Blusas ‘Bridgerton’ con shorts

Este tipo de blusa queda perfecto con shorts, dejando uno de los looks más bonitos del verano, dependiendo de los colores y texturas como el satén o el lino lograrás un estilo formal, suma sandalias y dale el toque fresco a tu outfit.

Tendencia Blusas bridgertone 2024 Pinterest (Pinterest)

No dejes las faldas atrás

Las faldas midi tienen algo que logra convertir cualquier look en algo sofisticado y elegante, las de tipo pareo serán una de las tendencias más fuertes, no olvides combinarlas con tu blusa ‘Bridgerton’ para un look digno de oficina y logra hacer sentir orgullosa a Carolina Herrera.