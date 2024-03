Las blusas ‘smock’ serán tendencia por estilizar la figura y ‘ocultar rollitos’: así se usan con jeans

Existe un tipo de blusa que por más que pase el tiempo no pasa de moda y se ha convertido en el favorito atemporal de las mujeres que, no importa lo que pase, forma parte de los looks de todas en todas las estaciones del año.

Las blusas ‘smock’ suelen ser las protagonistas de la primavera y es que son tan ligeras y frescas que se adecúan perfectamente a cualquier tipo de prenda, ya sean faldas, shorts o jeans, son perfectas para cualquier ocasión y sobre todo, fáciles de combinar.

Las blusas de punto smock son tendencia para primavera 2024 Catálogo SHEIN (Catálogo SHEIN)

Con el auge del estilo ‘coquette’, este tipo de prenda obtuvo todavía más popularidad gracias a su estilo romántico, que bien se ve reflejado en las blusas ‘smock’ que llevan el lado femenino a un nuevo nivel con toque bohemio y nostálgico.

¿Qué son las blusas smock?

Aunque el término podría parecerte extraño, seguramente si identificas del tipo de blusa que te estamos hablando, y es que, a pesar de los años, las ‘smock’ han ocupado un lugar en el clóset de las mujeres por su comodidad y lo bien que lucen en atuendos casuales.

Las blusas ‘smock’ o ‘nido de abeja’, siempre regresan para ocupar un lugar en las tendencias de primavera. Para identificarlas sobre las otras, debes echar un vistazo a su costura, que se distingue por fruncir la tela dejando un efecto de ‘rejilla’ sobre él, haciendo que la prenda se ciña sin que afecte en su elasticidad.

Su característica textura la puedes encontrar en diversos puntos de la prenda aunque la mayoría de las veces se centra en la parte del abdomen, esto puede cambiar a los extremos en el área del cuello y las mangas, lo mejor de todo es que sus mangas de amplio volumen, dan ese toque elegante y trendy que encaja con estilos mucho más formales.

¿Cómo combinar una blusa ‘smock’ con jeans?

Las blusas ‘smock’ quedan con cualquier tipo de prenda, en especial con los jeans, pues son la opción perfecta para las mujeres que busquen un look casual, pero que mantenga la línea glamurosa y chic.

Lista para el calor

Esta blusa ‘smock’ o nido de abeja en color rosa, brilla por su volumen y ligereza, además tiene algunos lazos que forman parte de ella, muy al estilo coquette, fue combinada con unos jeans claros, y se le añadieron un sombrero y bolso. Con pantalones blancos también queda perfecto.

El verde está en tendencia

Si eres amante del lujo silencioso, esta blusa es para ti, además de que ocupa el color verde que será tendencia esta primavera, los elementos como un peinado al puro estilo clean look, las gafas rectangulares de sol, un pequeño bolso neutro y jeans son la opción indicada.

Para un look semiformal

Combina tu blusa ‘nido de abeja’ con jeans oscuros y súmale accesorios como en la siguiente imagen. Un collar dorado y lentes de sol redondos que le aportan al outfit un look casi formal.

Para las amantes de los tonos marrones

Esta blusa en sí queda con todo, y esta opción de tonos nude con manga larga y joyería maxi hacen que el look se vuelva elegante.