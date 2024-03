Pantalones ‘culotte’ con tenis: así se combinan para un look elegante y moderno en primavera

Desde hace algunos años, los pantalones ‘culotte’ han adquirido un lugar especial en los armarios de las mujeres, dejando a su paso algunos de los looks más favorecedores y elegantes del streetstyle.

Esta primavera, prometen ser la prenda básica para potenciar tus outfits y llevarlos a un nuevo nivel, siendo una de las propuestas más seductoras para quienes buscan una alternativa a los jeans de mezclilla y salir de lo convencional, aunque no se descartan en ese tipo de tela.

Tendencia de pantalones culotte con tenis Pinterest (Pinterest)

¿Qué son los pantalones ‘culotte’?

Si aún no los conoces o no sabes como identificar los pantalones ‘culotte’, basta con tener como referencia el corte midi, tiro alto y piernas anchas características de esta prenda, además su caída en línea recta permite no solo estilizar su figura, sino crear una figura de apariencia esbelta y bien combinado incluso alta.

Recomendados

Los expertos en moda mencionan que solo las mujeres más elegantes, optan por este tipo de pantalón y lo mejor es que logra atinar encantadores looks que te harán lucir como la mejor vestida. Tanto que famosas como Zendaya y hasta la propia Reina Letizia han apostado por esta prenda para acudir a diversos sitios.

¿Cómo usar pantalones ‘culotte’ con tenis?

Los pantalones ‘culotte’ (cuyo nombre se pronuncia como ‘CU-LOT’) han sido estigmatizados como una de las prendas más ‘complicadas’ de combinar, sin embargo, esto resulta mucho más sencillo cuando entendemos la naturaleza de sus características. Esto significa que no vamos a poner ‘holgado’ sobre ‘holgado’ o generará el efecto contrario y podría arruinar tu estilo.

Entre las claves importantes que debes tomar en cuenta para atinar un look con este tipo de pantalón, es que si los ‘culottes’ como tal ya son una prenda ‘holgada’ o ‘grande’ lo ideal es colocar una prenda si no ceñida, sí a tu medida en la parte superior, esto para equilibrar de forma visual tu look. También se recomienda que no se utilicen botines, más bien calzado como botas altas, zapatos pulidos como pumps o de punta, tenis y la cereza del pastel, sandalias de tacón.

Tendencia en pantlones 'culotte' con tenis Pinterest (Pinterest)

Pantalones culotte con blusa campesina

Los pantalones blancos están entre los más populares de la primavera, úsalos con una blusa de corte campesino o gypsy ceñida por la cintura, añade unos tenis y ya tienes un look casual perfecto para estar cómoda y fresca.

Pantalones culotte con animal print

Usa total looks, en este caso se utilizó el color blanco como eje principal con un toque de color usando solo un top de estampado animal print, añade una camisa y dale un giro a tu estilo.

Pantalones culotte con camisa

Si buscas darle un giro formal a tu look, entonces suma un pantalón culotte con una camisa y tenis planos, luce perfecta incluso para un día de oficina.

Juega con los diseños

Este look es bastante creativo y es que, si ya llama la atención con el pantalón culotte a rayas, se crea un contraste y equilibrio con este top cut out perfecto para esta temporada, suma unos tenis del mismo tono.