¿El fin de los blazers? Las ‘shackets’ serán furor por ser elegantes y favorecedoras: así se usan

Las temporadas no son las mismas en diferentes países, y aunque los climas pueden separarlos, existe una prenda que es perfecta para todos, queda igual de bien en looks de frío como para los días más calurosos y llegó el momento de traerla de vuelta, ¡ya la estamos amando!

Si eres amante del glamour y la comodidad, entonces debes tener al menos una ‘shacket’ en tu guardarropa, pues, no cabe duda, forma parte de la lista de prendas que van perfecto en un armario cápsula, pues es versátil, cómodo y con los elementos necesarios, hasta puede lograrse un look elegante.

Shackets Pinterest (Pinterest)

Además, no morirás de calor y tampoco de frío, todo depende de su composición, así que, no esperes más y suma al menos una vez a tu look una ‘shacket’, la última palabra la tienes tú, aunque una vez que las pruebes seguro la convertirás en un recurrente de tus outfits.

¿Qué son las ‘shackets’?

Las ‘shackets’ provienen de los términos en inglés ‘shirt’ (camisa) y ‘jacket’ (chaqueta), se trata de una prenda que es la perfecta unión de dos básicos del armario en uno solo y se ha colocado como una de las alternativas para las mujeres que no son precisamente amantes de los blazers o bien, aquellas que busquen darle un giro a su look con nuevos estilos.

Se trata de una prenda de entretiempo, de la que medios especializados en moda, han mencionado que es perfecta para temporadas como otoño-invierno, sin embargo, hay quienes han encontrado en ella, una opción perfecta y liviana para climas nublados que no precisamente se relacionen con el frío.

Es lo suficientemente liviana para evitar lluvias, pero también es acogedora para climas mucho más fríos, y además te dará un look impecable, gracias a su estilo que queda perfecto con todo. Vale mencionar que a las ‘shackets’ también se les conoce como ‘sobrecamisas’ y son tan chic que ya queremos probarlas en nuestros looks.

¿Cómo usar ‘shackets’ de forma elegante?

De looks ‘cozy’ a un estilo elegante, las ‘shackets’ son todo lo que necesitas para lucir estilizada y perfecta, dale una oportunidad a la prenda que viene a pelear la corona de los famosos blazers. Así las puedes usar de forma elegante.

Perfecta para la primavera

Combate los climas inciertos de la primavera con una ‘shacket’ en colores neutros, suma unos jeans y un top ceñido, para el calzado toma como eje el tono de tu prenda con la parte superior, tendrás un outfit ligero y fresco para el calor sin perder la elegancia.

En modo deportivo

Combina una ‘shacket’ de mezclilla con prendas deportivas como bikers y tops, suma unos tenis retro para un look digno de Lady Di, estarás cómoda y fresca con esta opción atemporal.

Para un plan casual

Las ‘shackets’ con shorts lucen increíbles y sin duda, debes probarlas alguna vez, en este caso se optó por una con estampado a rayas y se complementó con tenis de plataforma, el peinado también luce de maravilla para algo fresco.

El lado glamuroso

Ponle un vestido corto ya sea suelto o ceñido y complementa con combat boots, bikers o botines, dependiendo la hora, suma unas medias, para un look nocturno queda perfecto. Aquí la ‘shacket’ brilla por su estampado animal print.

No le tengas miedo a los colores

No le temas a los colores, si quieres un look que vibre tanto como la primavera o buscar tener una pieza ‘statement’, convierte tu ‘shacket’ en el protagonista, aquí podemos verla combinada con tonos neutros.