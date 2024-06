¿Adiós a los básicos? Los vestidos ‘náuticos’ serán furor: prometen un look favorecedor, fácil de combinar y muy bonito

En temporadas de calor, hay una prenda que viene inmediatamente a nuestra mente, los vestidos, que son versátiles, en su mayoría favorecedores, combinan con todo y sobre todo son frescos para soportar climas extremos, característicos de los días de primavera y verano.

Aunque la oferta es amplia, hay uno que se convertirá en el gran rey de este 2024, y no lo decimos nosotras, sino la Semana de la Moda de París, que llevó la estética ‘navy’ hasta las pasarelas, retomando una parte de la historia parisina que ya se venía hablando con el auge de las camisetas marineras, esas que han cautivado a las mujeres francesas que Coco Chanel convirtió en todo un ícono fashionista.

Esta vez, la estética marinera se transporta a los vestidos que prometen en sí, el mismo efecto que las camisas, pero de una forma todavía más glamurosa, pues se combina a través de olanes, grandes volúmenes y sensuales cortes que terminan beneficiando a todos los cuerpos, ya sea que busques presumir tus curvas, o bien, algo mucho más discreto que ayude a disimular ciertas zonas.

Vestidos Náuticos Pinterest (Pinterest)

¿Qué son los vestidos náuticos?

Este año, el estilo navy se ha convertido en un sinónimo de elegancia y glamour que llegó a las pasarelas durante la Semana de la Moda de París, proponiendo algunos de los looks más finos de uno de los eventos más importantes de la industria a través de firmas de moda como Hermès, Prada y Loewe.

Los vestidos náuticos, como su nombre lo indica, poseen diseños que toman inspiración del mar, es llevar un pedacito de este paraíso a través de nuestras prendas, usualmente poseen un estampado a rayas color azul, negro y delgadas franjas rojas características de los uniformes navales, quienes a través de cada una de estas líneas, hablaban de las victorias de Napoleón.

Aunque las formas pueden variar, regularmente podrás verlos a través de vestidos de tipo camisero, y en versiones mucho más románticas con olanes, tirantes, o piezas simples holgadas que son tan cómodas como favorecedores.

Vestidos Náuticos Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar vestidos náuticos?

Te podríamos dar diversas claves para utilizar un vestido náutico, y es que, entre los puntos importantes que deberías tomar en cuenta es el uso de los accesorios, estos son primordiales para potenciar tu outfit, pero lo importante estará en la forma y corte del mismo.

Si es uno de tipo camisero, pero no quieres que tus curvas se pierdan en tu look, entonces, añade un cinturón, negro o café que hará que tu figura resalte inmediatamente. En cuanto al calzado, considera la ocasión, si buscas algo semiformal, entonces unas sandalias de tacón o incluso botas altas en color blanco, son perfectas para lograr este outfit.

Por el contrario, si lo tuyo son los looks casuales y deseas un estilo con el que puedas pasear sin comprometer tu comodidad, dale un toque de altura a tu look con mules o bien añade unos tenis blancos, ocupa tus favoritos y dale carácter y autenticidad a tu outfit.

La cereza del pastel pueden ser complementos como gafas de sol, sombreros, y bolsos, que ayudarán a darle esta energía que tu look necesita según la ocasión, así que no temas que no solo se trata de una pieza veraniega, pues, quedan perfectamente para todas las ocasiones.