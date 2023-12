¡Anahí retó a Carolina Herrera! Usó el top metalizado que causará furor en Navidad y Año Nuevo

15 años después de la separación de RBD, Anahí demostró que el tiempo no fue impedimento para que sus looks se mantuvieran con ese característico estilo que definió a su entrañable personaje de Mia Colucci.

A mediados de agosto, la gira del reencuentro de ‘RBD’ se hizo realidad teniendo a casi todos sus integrantes, excepto a Poncho Herrera, pero esto no fue impedimento para que Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, emocionaran a sus fans con sus ahora nostálgicas canciones.

Las mujeres de la agrupación no han dejado de causar furor por los outfits que presumen arriba del escenario y sin duda, quien se ha llevado los aplausos y el corazón del público es Anahí, quien lleva un mensaje a través de su ropa en cada ciudad que visita.

Rompiendo con las reglas de Carolina Herrera e incluso ofreciendo shows a pesar de los problemas de salud que tuvo, la cantante de ‘Sálvame’ se lleva el título de ícono de estilo de este 2023, gracias a sus divertidos y glamurosos looks, el más reciente de ellos un top que será furor en las fiestas decembrinas.

Anahí leva el top que causará furor en invierno

Entre las tendencias de ropa que vuelven año con año, durante el invierno está el de las prendas metalizadas, un estilo tan atrevido como vistoso que suele provocar cierto temor para aquellas mujeres que disfrutan de un look minimalista, pero Anahí llegó para demostrar que estas piezas pueden ser una buena idea siempre y cuando las combinemos de la forma correcta.

Anahí tiene el top casual ideal para las fiestas de decembrinas Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

En el caso de la cantante de 40 años, usó un top metalizado de manga larga con aplicaciones de estoperoles y las icónicas estrellas que bien representan a ‘Mía Colucci’, este look lo usó para uno de sus recientes conciertos, combinado con una falda negra de plumas, y aunque esto parece ser la idea más extravagante, aquí te dejamos algunas ideas para combinar este tipo de prenda de la forma más elegante.

Para su beauty look, Anahí optó por un peinado de media cola recogida, dejando ponytails caer sobre su rostro y presumiendo una melena rizada.

¿Cómo combinar prendas metalizadas de forma elegante?

No hay nada más característico del invierno que las prendas de tipo metalizadas. Celebridades como Kim Kardashian, Antonela Roccuzzo y la propia Anahí lo han demostrado, usando este tipo de ropa, y así puedes darles un giro elegante.

La tendencia de otoño-invierno 2023 son las prendas metalizadas, no les temas, al contrario, dale ese toque divertido a tu look con este tipo de piezas, pero no olvides que por la atención que generan lo mejor es no caer en excesos por lo que algunos tips útiles son: